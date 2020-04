De 4 beste iOS-apps in de App Store van week 15 – 2020

De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.



De 5 beste iOS-apps van afgelopen week

De App Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van deze week.

1. Quibi

Quibi is een nieuwe streamingdienst die zich voornamelijk richt op millennials en iedereen die een korte aandachtsspanne heeft. Het heeft alleen series met afleveringen die niet langer dan tien minuten duren en je kan het alleen op je smartphone bekijken. Ideaal voor onderweg of als je staat te wachten op de trein.

Het maakt niet uit of je horizontaal of verticaal kijkt, want de shows worden altijd schermvullend getoond. De app heeft ook andere handigheden. Druk op het scherm en swipe omhoog en het geluid van de show wordt uitgeschakeld. Daarnaast is alles te downloaden zodat je offline kunt kijken.

Benieuwd wat je allemaal kan kijken? Lees onze Quibi review

Quibi: New Episodes Daily Quibi Holdings, LLC 6 (9 reviews) Gratis via App Store

2. Hearthstone

Het online kaartspel Hearthstone van de makers van World of Warcraft heeft deze week een flinke uitbreiding gehad. De app heeft nu een nieuw avontuur toegevoegd: Ashes of Outland. Reis naar Outland om te vechten tegen de Demon Hunters om Rusted Legion te redden.

De update voegt ook 135 nieuwe kaarten toe. Het populaire kaartspel is online te spelen met vrienden of met een van de miljoenen andere spelers van over de hele wereld. Hoe meer je speelt, hoe sterker je kaartendeck wordt. Door de beste kaarten te combineren versla je elke vijand.

Hearthstone Blizzard Entertainment, Inc. 7,2 (1594 reviews) Gratis via App Store

3. ING

De bekende bank met de oranje leeuw heeft deze week een grote update doorgevoerd aan de app. Voortaan kan je naar de donkere modus switchen, mits je een iPhone hebt die iOS 13 draait. Bovendien is het voor de iPad nu mogelijk om Split View te gebruiken, zodat je kan multitasken.

Verder zijn er ook een aantal bugs opgelost en is ook het overzicht van je beleggingen opgefrist en simpeler gemaakt. Nu worden alleen nog de belangrijkste gegevens weergegeven.

ING Bankieren ING 9,2 (84056 reviews) Gratis via App Store

4. Too Many Cooks

Dit schattige kookspel kan je samen spelen met je vrienden. Je houdt samen een restaurant draaiende en hebt ieder je eigen werkplek. Ondertussen wissel je ingrediënten, gereedschappen en recepten uit naar elkaars smartphonescherm.

Het is een stressvol spelletje maar ontzettend vermakelijk. Hoe beter je samenwerkt, hoe sneller je de gerechten klaarmaakt. Even geen vrienden in de buurt? Het spelletje is natuurlijk ook in je eentje te spelen.

Too Many Cooks Playstack Ltd Gratis via App Store