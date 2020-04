De 5 beste iOS-apps in de App Store van week 14 – 2020

De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.



De 5 beste iOS-apps van afgelopen week

De App Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van deze week.

1. Geweldige Wijk

Buurt-app ‘Geweldige Wijk’ maakt het makkelijk om mensen die het wat minder hebben in jouw gemeente te helpen. Als je zelf hulp nodig hebt kan je een vraag stellen in de app, waarop anderen reageren als ze hulp kunnen bieden. Door aan te geven in welke categorieën jij kan helpen, krijg je gerichte hulpvragen.

In deze tijden van corona kunnen veel mensen wel wat hulp gebruiken. Ben je zelf gezond en heb je thuis niets te doen? Dan kan je op deze manier een steentje bijdragen. Voorheen was de app alleen beschikbaar in gemeente Meppel, maar vanaf nu is het beschikbaar voor heel Nederland.

Geweldige Wijk GeluksBV 10 (2 reviews) Gratis via App Store

2. Undersea Solitaire Tripeaks

Het bekende solo-kaartspel Solitaire krijgt nu een hele andere betekenis. In Undersea Solitaire Tripeaks komt er zelfs een achtergrond verhaal bij kijken. Je begeeft je in de onderwaterwereld ‘Rocky Bottom’ dat werd verwoest door een draaikolk.

Aan jou de taak om de kleurrijke stad weer langzaam op te bouwen door Solitaire te spelen. Met wel 2000 levels kan je hier voorlopig mee vooruit. Het lijkt misschien een vreemde combinatie op het eerste gezicht, maar het spel is verrassend vermakelijk!

Undersea Solitaire Tripeaks Plarium Global Ltd Gratis via App Store

3. Orwell: Keeping an eye on you

In Orwell ben jij de alwetende en alziende nachtmerrie van George Orwell’s fantasie. Je infiltreert de levens van dorpelingen om erachter te komen wie verantwoordelijk is voor verschillende terroristische aanvallen.

Je bent een onderzoeker die gebruik maakt van het beveiligingsprogramma van de overheid genaamd Orwell. Deze houdt alles bij wat er online gebeurt, en jij besluit wat je wel en niet doorgeeft aan de autoriteiten.

Orwell: Keeping an Eye on You Fellow Traveller € 5,49 via App Store

4. Totally Reliable Delivery Service

In een kleine stad ben jij de pakketbezorger. Hoe je het pakket bezorgt mag jij weten: er zijn allerlei manieren en voertuigen die je kunt gebruiken.

Zo hang je bijvoorbeeld onder aan een vliegtuig, of bereik je je bestemming door middel van een kabelbaan. Ondertussen verken je de mooie, kleurrijke wereld.

Totally Reliable Delivery tinyBuild LLC 6 (2 reviews) Gratis via App Store

5. Carcassonne

Het bekende gezelschapsspel Carcassonne heeft nu een mobiele versie. In de app speel je tegen andere spelers van over de hele wereld. Wil je eerst even oefenen en je tactiek verbeteren? Dan kan je ook tegen de computer spelen.

In Carcassonne probeer je land te veroveren om zo een middeleeuwse stad op te bouwen. Je plaatst wegen, velden en steden. Ridders, boeren en zelfs zakkenrollers bewonen je stad. Door je tegenstanders te dwarsbomen en zelf op een tactische manier het maximale aantal punten te verdienen win je het spel.

Carcassonne – Tiles & Tactics Asmodee Digital 2 (1 reviews) € 5,49 via App Store