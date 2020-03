De 5 beste iOS-apps in de App Store van week 13 – 2020

De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De 5 beste iOS-apps van afgelopen week

De App Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van deze week.

1. Google Duo

De videobel-app van Google heeft een update gehad. Vanaf nu is het mogelijk om met twaalf mensen tegelijk een groepsgesprek te voeren. Voorheen was het maximale aantal ‘slechts’ acht.

Vanwege het coronavirus zijn veel mensen aan huis gekluisterd. Videobellen is dan de beste manier om collega’s of vrienden te spreken. Door het maximale aantal uit te breiden speelt Google Duo in op de vraag naar videobellen in grotere groepen.

2. Apple Music

Ook Apple Music heeft een app-update gehad. Vanaf nu kunnen nieuwe albums, EP’s en video’s van je favoriete artiesten bovenaan in je bibliotheek worden uitgelicht. Als je op de melding tikt ga je dan direct naar het nieuwe album of nieuwe single.

Het is helaas nog niet mogelijk om te specificeren van welke artiesten je deze updates wil ontvangen. Je zet de meldingen aan door onder ‘Voor jou’ op je profielfoto te tikken. Onder meldingen schakel je ‘Toon in bibliotheek’ in.

3. Google Podcasts

Google heeft een nieuwe iOS-app uitgebracht: Google Podcasts. Hiermee luister je al je favoriete podcasts waar je je gratis op kan abonneren. Deze vrij simpele app is puur voor podcasts bedoeld en werkt heel intuïtief. De app is simpel opgebouwd en bestaat in principe uit drie tabbladen.

De eerste is je homescherm, waar je alle podcasts ziet waar je op bent geabonneerd. Helemaal rechts zie je het tabblad ‘Activiteit’. Hier zie je de afleveringen die je in de wachtrij hebt gezet, je downloads, luistergeschiedenis en abonnementen. Ook is het mogelijk om offline te luisteren of verschillende afleveringen in de wachtrij te zetten.

4. Game of Thrones Beyond the Wall

Game of Thrones fans opgelet: in deze nieuwe game ga je de strijd aan met de duistere vijanden ten noorden van de muur. Werf leden van de Night’s Watch om samen tegen de Wildlings te vechten.

Het spel speelt zich af ver voor de tijd dat Ned Stark King of the North was. Via de magische Weirwood-bomen laat je Jon Snow of Daenerys Targaryen je helpen op je avontuur. Langzaam maar zeker kom je er achter wat er met de Lord Commander van de Night’s Watch is gebeurd.

5. Respawnables Heroes

In deze shootergame ga je in teams van vier de strijd met elkaar aan. Je kiest uit een groot assortiment van Heroes. Elke held heeft natuurlijk zijn eigen vechtstijl. Het leuke aan deze kleurrijke game is dat je in teams speelt en er steeds beter in wordt.

Er zijn al een aantal versies vooraf gegaan aan deze nieuwe Respawnables Heroes, maar dat maakt deze nieuwe game niet minder leuk. De app wordt ook regelmatig geüpdatet met nieuwe kaarten en karakters.

