De 4 beste iOS-apps in de App Store van week 12 – 2020

De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.



De 4 beste iOS-apps van afgelopen week

De App Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van deze week.

1. Microsoft Teams

Nu een groot deel van de wereld thuis zit, schakelen veel bedrijven en scholen over op Microsoft Teams. In deze uitgebreide app kun je bots programmeren die taken automatisch uitvoeren en tal van diensten aan de app koppelen.

De app is zowel op iOS als macOS beschikbaar. Zolang je inlogt met hetzelfde account kun je hierdoor op al je apparaten toegang krijgen tot het team. Bovendien is de app ook voor Android- en Windows-gebruikers beschikbaar, zodat je iedereen kunt bereiken.

2. Slack

De handige zakelijke chat-app Slack heeft een grote update gehad. De app wordt daarmee overzichtelijker en makkelijker te personaliseren. Hierdoor navigeer je makkelijk tussen verschillende teams en kan je bijvoorbeeld kanalen zelf schuiven en sorteren zoals je dat zelf wel.

Ook is er een andere knop om een bericht te maken en zijn er snelkoppelingen toegevoegd naar andere apps. Binnenkort komen er ook nieuwe thema’s beschikbaar voor een nieuwe, frisse look. Vooral handig voor de thuiswerkers!

3. Wide Ocean Big Jacket

In Wide Ocean Big Jacket ga je op een camping trip met de familie. Je kruipt in de rol van verschillende familieleden tijdens de vakantie. Zo pak je als vader een biertje en zet je de tent op.

Als zoon help je je vader met het verzamelen van hout voor het kampvuur en als dochter bak je hotdogs boven het vuur. Het is gemaakt in een soort getekende 3D-stijl. Het spel duurt vrij kort, maar is verrassend vermakelijk.

4. Teamfight Tactics

De bekende PC-game Teamfight Tactics heeft nu ook een mobiele versie. Het is van de makers van League of Legends, en dat zie je ook terug. Tactiek is alles in deze auto-battle game.

Het spel speelt zich af in de ruimte. Je kiest uit verschillende buitenaardse karakters om mee te spelen. Op een soort maanlandschap ga je de strijd met elkaar aan. Houd je van League of Legends? Dan is dit een leuke variatie om eens te proberen.

