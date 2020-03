De 5 beste iOS-apps in de App Store van week 11 – 2020

De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De 5 beste iOS-apps van afgelopen week

De App Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van deze week.

1. Mario Kart Tour

Mario Kart spelen met je vrienden via je iPhone: vanaf deze week is het mogelijk. Als je enkel tegen mensen uit Nederland wil racen, moet je de app toestemming geven tot je locatie. Daarnaast is er onderscheid tussen racen met bekenden en racen tegen vreemden.

Om online te racen tegen anderen tik je in de app linksonder op ‘multiplayer’ om een spel te beginnen. Als je tegen vrienden wil spelen kies je ‘Create room’. Doe je dat niet, dan zoekt de app voor jou online tegenstanders om een potje tegen te karten. Je kan kiezen uit een ‘Standard’ of ‘Gold’ race.

Mario Kart Tour Nintendo Co., Ltd.

2. Spotify

Na de grote update van eind februari heeft Spotify deze week ook het homescherm van de iOS-app aangepast. Voortaan zie je na het openen van de app gelijk de afspeellijsten, podcasts en albums die je vaak luistert.De app van de muziekdienst begroet je in de ochtend met ‘goedemorgen’ en dit verandert ook gedurende de dag naar ‘goedemiddag’ en ‘goedenavond’.

Het homescherm laat je niet alleen zien waar je vaak naar luistert: als je naar beneden scrolt, krijg je te zien wat je onlangs hebt afgespeeld. Ook raadt de app afspeellijsten, albums en artiesten van bepaalde genres aan op basis van waar je naar luistert.

Spotify - Muziek en podcasts Spotify Ltd.

3. Harvest Moon: Mad Dash

De bekende boerderij-spelserie heeft een simpel puzzelspelletje aan de collectie toegevoegd. In de iOS-app versie van Harvest Moon: Mad Dash probeer je verschillende soorten gewassen te kweken door ze op het land te plaatsen.

Door kleine blokjes met gewassen tegen andere blokjes met dezelfde soort aan te planten creëer je grotere blokken, en daarmee grotere gewassen. Tijdens het oogsten van de grote gewassen verdien je gelijk allerlei bonuspunten. Het heeft verder niet veel weg van de ‘gewone’ Harvest Moon spellen, maar het is zeker vermakelijk.

Harves Moon: Mad Dash Natsume Inc.

4. Hidden through time

Ben je dol op Waar is Wally, dan ben je dol op Hidden through time. Deze versie van het bekende Hidden Folks, gemaakt door Nederlandse ontwikkelaars, neemt je mee op een reis door de eeuwen heen. In dit interactieve zoekplaatje klik je op de verschillende voorwerpen in het landschap om de kleine poppetjes en voorwerpen te vinden.

Wil je je creatieve ei kwijt? Naast het spel heb je ook nog eens de optie om zelf levels te maken in de editor. Ook speel je hier levels die door andere spelers wereldwijd zijn gemaakt. Hier ben je nog uren zoet mee.

Hidden Through Time Crazy Monkey Studios

5. YouTube

YouTube heeft zijn iOS-app afgelopen week onder handen genomen. Een revolutionaire verandering is het echter niet. Voortaan zie je aan de onderkant van de app een nieuw tabblad: Explore. Of, wanneer je de Nederlandse taal hebt ingesteld, Ontdekken.

De naam spreekt voor zich. In dit tabblad kun je nieuwe video’s ontdekken. YouTube probeert het hiermee makkelijker te maken om nieuwe makers te ontdekken. Het kan een paar dagen duren voordat je de nieuwe update binnen hebt.

YouTube Google LLC