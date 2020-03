De 5 beste iOS-apps in de App Store van week 10 – 2020

De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De 5 beste iOS-apps van afgelopen week

De App Store draait iedere week overuren. Er komen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande programma’s en games bij. Hier merk je waarschijnlijk weinig van, want het gros is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van deze week.

1. Splitt

De app Splitt heeft een compleet vernieuwde app. Deze betaal-app is speciaal gemaakt voor groepen. Zo hoef je nooit meer bij te houden wie wat betaalt tijdens een groepsuitje of bijvoorbeeld voor een gezamenlijk cadeau. Splitt is aan je bankrekening gekoppeld. Samen houd je alle groepsuitgaven bij in de app, die vervolgens binnen 1 tot 3 dagen op je rekening worden bij- of afgeschreven.

In de app maak je met een groep vrienden een groepsrekening aan. Alle uitgaven komen in een tijdlijn te staan. Het maakt niet meer uit wie welke betaling doet, want je kan per uitgave bepalen wie er meedoet. Ook kies je het precieze bedrag per persoon, als iemand bijvoorbeeld iets anders drinkt of eet dan de rest. Elke ochtend om 8 uur wordt je eindsaldo berekend en schrijft de app het juiste bedrag bij- of af.

Splitt Dutch Concepts ENT BV Gratis via App Store

2. NL Alert

Deze week kwam de officiële NL Alert-app uit. Deze app geeft meer informatie en mogelijkheden dan de standaard noodmelding. De app is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, waarmee de app betrouwbaarder is dan onofficiële NL Alert-apps. Net zoals een regulier NL Alert verstuurt deze app je een melding bij een ernstig incident in je omgeving.

De Rijksoverheid waarschuwt echter wel dat de app geen vervanging is voor de normale NL Alert-meldingen. De app dient als aanvulling op de standaard berichtgeving via de noodmeldingen. Bovendien heeft de app altijd toestemming tot je locatiegegevens nodig om goed te werken.

NL Alert Rijksoverheid Gratis via App Store

3. 9292

De bekende OV-app 9292 is compleet vernieuwd. Dat werd hoog tijd, want de dienst heeft het meer dan een jaar zonder updates moeten doen. De app heeft een simpeler en overzichtelijker design. Door het nieuwe ontwerp hebben de bestaande functies ook een nieuwe plek gekregen. Zo kun je extra reisopties nu niet meer vooraf uitkiezen, maar verschijnen deze pas als je een bestemming ingevoerd hebt.

Daarnaast heb je nu de optie om je beginscherm te personaliseren. Dit doe je door de app te openen en op het beginscherm op ‘Wijzig’ te tikken in de rechter bovenhoek. Vervolgens verschijnt er een nieuw venster waarin je met een druk op de plusknop extra widgets kunt toevoegen. Reis je niet alleen of wil je alvast een routebeschrijving opslaan voor later? Dan kun je ook een reisadvies delen of aan je agenda toevoegen.

9292 9292 5 (590 reviews) Gratis via App Store

4. Castlevania: Symphony of the Night

De klassieker Castlevania heeft de overstap gemaakt naar iOS. In deze pixel-achtige actiegame speel je als een vampierjager. Je vecht tegen allerlei monsters die onder leiding van Dracula de stad aanvallen.

De gelijknamige Netflix-serie is op dit spel gebaseerd. Dat het spel nu nieuw op iOS beschikbaar is betekent niet dat het spel ook is vernieuwd: het ziet er nog precies hetzelfde uit als het originele spel uit de jaren negentig. Pure nostalgie voor de kenners!

Castlevania: SotN KONAMI 3 (22 reviews) € 3,49 via App Store

5. Battle Racing Stars

De naam zegt het eigenlijk al: je racet met een karakter en probeert je tegenstanders onderweg te vertragen. Dat doe je door op ze te schieten. In tegenstelling tot traditionele racegames zit je niet in een kart, maar probeer je rennend over de finish te komen.

De gameplay werkt heel gemakkelijk. Je veegt naar boven of beneden om van verdieping te wisselen. Op sommige plekken ga je sneller, dus switchen tussen verdiepingen is wel aan te raden. Onderweg kom je ammunitie tegen om op je tegenstanders te schieten. Een simpel maar zeer vermakelijk spelletje.

Battle Racing Stars Halfbrick Studios Gratis via App Store