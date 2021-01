De nieuwe week staat voor de deur, maar voor het zover is blikken we nog even terug op de laatste zeven dagen. De redactie van iPhoned heeft de beste iOS-apps, games en updates van afgelopen week op een rijtje gezet.

De beste iOS-apps van afgelopen week

Wekelijks draait de App Store van Apple overuren. Er verschijnen aan de lopende band nieuwe apps, updates voor bestaande applicaties en games. Waarschijnlijk merk je hier weinig van, want het gros van de programma’s is het downloaden niet waard. iPhoned scheidt daarom iedere zondag het kaf van het koren. Dit zijn de beste iOS-apps, updates en games van afgelopen week.

1. Discovery Plus

Heb je Netflix uitgekeken en vind je het aanbod op Disney Plus en Apple TV Plus tegenvallen? Dan hebben we mogelijk goed nieuws voor je, want sinds afgelopen week is het streaminglandschap een speler rijker. Discovery, de thuisbasis van tv-programma’s als Gold Rush, Wheeler Dealers en Deadliest Catch, heeft Discovery Plus gelanceerd.

Met deze streamingdienst kijk je naar alle shows en series van onder meer Discovery Channel, TLC en Animal Planet. Ook produceert men eigen, unieke producties waaronder Fitness Diaries. Hierin worden Nederlandse fitgirls als Famke Louise en Fajah Lourens gevolgd. Discovery Plus kost 3,99 euro per maand, of 39,99 euro per jaar. Je kunt een week gratis uitproberen.

→ Discovery Plus proberen (7 dagen gratis)

2. Mad Cars

Mad Cars is een vermakelijke racegame waarin het de bedoeling is om zo snel mogelijk over de snelweg te blazen. Er is echter een grote plottwist. Je bestuurt namelijk niet één auto, maar een heuse colonne. Aan jou de taak om deze stoet zo goed mogelijk veilig over de weg te begeleiden en obstakels te vermijden.

Er komen onder meer stenen, gaten en zelfs complete rioleringen op je af. Je zult dus op een tactische manier bepaalde auto’s moeten opofferen om de rest van het gevolg over de finish te krijgen. Indien je dit goed doet kun je extra’s vrijspelen, zoals nieuwe wagens. Mad Cars is allesbehalve een hoogstandje, maar wel vermakelijk.

3. Overviewer

Ben jij of ken jij een docent die voorlopig thuisonderwijs gaat geven? Dan is Overviewer mogelijk een interessante app. De applicatie tovert je iPhone namelijk om in een documentenscanner. Op die manier kun je tijdens online colleges bijvoorbeeld laten zien hoe je een bepaalde berekening doet, een tekening maakt of iets visueel maken.

Het werkt heel simpel. Je koppelt je iPhone aan je computer en begint vervolgens met online lesgeven, bijvoorbeeld via Zoom. In het instellingenmenu van deze app kun je nu je iPhone selecteren. Zodra je dit doet, zien de leerlingen wat je met je iPhone filmt. Extra tof is dat je kunt wisselen tussen de groothoek- en ultragroothoeklens van je toestel (indien je een recent model hebt).