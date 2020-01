De 5 beste iOS-apps in de App Store van week 1 – 2020

Begin 2020 goed met wat nieuwe apps voor je iPhone of iPad. In dit overzicht blikken we terug op de beste iOS-apps van afgelopen week.



De 5 beste iOS-apps van week 1 – 2020

De App Store staat nooit stil, ook niet tijdens kerst of oud & nieuw. Iedere minuut komen er nieuwe apps, games en updates voor bestaande programma’s bij. Waarschijnlijk merk je hier echter weinig van, want de meeste apps zijn het downloaden niet waard. Iedere week scheidt de redactie van iPhoned daarom het kaf van het koren. Deze iOS-apps kun je wat ons betreft met een gerust hart uitproberen.



1. Gmail

In oktober werd de donkere modus van Gmail al aangekondigd, maar de uitrol heeft ontzettend lang op zich laten wachten. Afgelopen week kregen we de update pas op de redactie binnen. Je kunt de update niet handmatig binnenhalen: er zit niets anders op dan wachten.

De donkere modus zorgt ervoor dat alle witte tekstelementen en vlakken donker worden. Dit is niet alleen goed voor je ogen, ook je batterij zal je dankbaar zijn (als je een oled-scherm hebt). Heb je de update binnen? Open dan de Gmail-app, tik linksboven op de drie streepjes en kies ‘Instellingen’. Selecteer vervolgens ‘Thema’ en kies ‘Donker’.

Gmail van Google Google LLC 8 (59 reviews) Gratis via App Store

2. rapLector

rapLector is een boeken-app, maar dan anders dan je gewend bent. Het programma schotelt namelijk woorden voor, in plaats van zinnen. Op die manier hoeven je ogen niet van links naar rechts te bewegen. Verder is altijd direct duidelijk waar een zin begint en eindigt.

Volgens de Nederlandse ontwikkelaar zorgt dit voor minder vermoeide ogen. rapLector is vrij van toeters en bellen en heeft een kaal uiterlijk. De boeken importeer je via epub-bestanden van de Mac, of bijvoorbeeld via AirDrop. Tot slot werkt de app offline en houdt hij bij waar je bent gebleven met lezen.

rapLector Bert Briaire € 1,09 via App Store

3. Steller

Wil je in 2020 professioneel met Instagram aan de slag? Dan moet je Steller eens proberen. Met deze app kun je simpel en snel professionele Verhalen maken voor Instagram. Kies uit een van de vele thema’s, of laat je creativiteit de vrije loop en maak zelf een goede collage.

Steller werkt ontzettend simpel en oogt overzichtelijk en fris. Je kunt bovendien vrijwel alles aanpassen, of je nu foto’s, video’s of tekst wil publiceren. Bovendien kun je andere verhalenmakers volgen voor inspiratie. Het eindresultaat deel je natuurlijk direct op social media.

Steller Expedition Travel Advisor, Inc. 8 (1 reviews) Gratis via App Store

4. Readaway

Kom je veel interessante artikelen tegen op het internet, maar heb je geen tijd om ze te lezen? Dan is Readaway mogelijk een interessante app. Het programma zet tekst om naar audio, zodat je verhalen op een later moment kunt terugluisteren. Naast online artikelen kun je ook boeken en documenten scannen.

Vervolgens haalt Readaway de tekst op, en leest dit automatisch voor. Daarnaast kun je bladwijzers aanmaken voor verhalen die je later terug wil lezen. Het enige nadeel van de app is dat de Nederlandse taal nog niet (goed) wordt ondersteund. Nederlandse artikelen klinken dan ook brak.

Readaway Mihir Panchal Gratis via App Store

5. LazyBoard

Lui of efficiënt: het is maar net hoe je het wil noemen. Met LazyBoard kun je afkortingen maken voor zinnen die jij veelgebruikt. Moet je bijvoorbeeld vaak uitleggen dat FYI “for your information” betekent? Met LazyBoard maak je deze snelkoppeling één keer aan, waarna bij het typen van FYI automatisch de zin tevoorschijn wordt getoverd.

Het voordeel van deze app is dat je afkortingen kunt maken voor meerdere doeleinden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om categorieën aan te maken. Een andere handige functie is dat LazyBoard synchroniseert met iCloud. Je hoeft afkortingen dus niet telkens opnieuw aan te maken.

LazyBoard - Phrase Keyboard Elsayed Hussein Gratis via App Store

Ook interessant: Goede voornemens voor 2020: met deze apps ga je ze behalen