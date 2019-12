2019 is bijna voorbij, maar niet voordat de redacteuren van iPhoned nog één keer terugblikken op 2019. Dit keer zet Michel zijn favoriete iOS-app, iOS-game en Apple-product van 2019 op een rijtje.



Beste iOS-app van 2019: Edo Agenda

Mijn favoriete iOS-app is niet in 2019 gemaakt, maar ik heb ‘m wel pas dit jaar ontdekt. Edo Agenda is, zoals de naam al doet vermoeden, een agenda-app. Al langer was ik niet tevreden over Google Agenda, omdat ik het programma te oppervlakkig vond. Hierdoor startte ik halverwege 2019 een zoektocht naar een betere agenda-app. Deze is voorlopig geëindigd bij Edo Agenda.

Het programma omschrijft zichzelf als dé agenda voor freelancers, en dat klopt aardig. Naast het invoeren van afspraken en aanmaken van taken kun je bijvoorbeeld ook projecten aanmaken. Hierin kun je weer verschillende subtaken, afspraken en notities in bewaren. Dit is ideaal wanneer je veel verschillende soorten bezigheden hebt.

In mijn geval houd ik zodoende bij wat ik voor verschillende werkgevers moet doen en wat er per onderdeel van mijn scriptie nog moet gebeuren. Ook handig is het ‘vliegende taken’-venster, waarin je taken kunt noteren die je ooit wel moet doen, maar niet dringend zijn. Zodra je een gaatje in je agenda hebt, kun je een van deze klusjes oppakken.



Beste iOS-game van 2019: Hyper Light Drifter

Edo Agenda is veruit mijn meest praktische app van 2019. Of dit volgend jaar ook zo blijft, is echter nog maar de vraag. Sinds ik Edo Agenda heb gedownload is hij namelijk niet meer geüpdatet. Ik weet hierdoor niet of de app nog wel onderhouden wordt. Indien dit niet het geval blijkt, overweeg ik de overstap naar Amazing Marvin

Ruim tien jaar geleden heb ik ooit twee weken van school gespijbeld om Fallout 3 te spelen, maar sindsdien speel ik vrijwel nooit meer spellen. Een fanatieke iOS-gamer ben ik dan ook allesbehalve. Een spel dat mij tijdens het samenstellen van een app-weekoverzicht echter wel heeft weten te boeien is Hyper Light Drifter.

In de fraai vormgegeven retro-platformer klim en klauter je langs obstakels terwijl je vijanden een kopje kleiner maakt. De verhaallijn is compleet langs mij heen gegaan, maar de fijne besturing, iconische vormgeving en rpg-elementen blijven me bij. Hyper Light Drifter is dan ook een ideale game voor tussendoor.

Beste Apple-product van 2019: AirPods Pro

Tegenwoordig breng ik wekelijks minstens 40 uur per week in de universiteitsbibliotheek door. Steeds vaker valt me hierbij op hoe ontiegelijk veel mensen AirPods dragen. De laatste weken spot ik ook steeds meer AirPods Pro bij studenten. En ik geef ze gelijk: het zijn de beste oordopjes die Apple ooit heeft gemaakt.

Ik heb de oordopjes meerdere keren getest en kan niet anders zeggen dan dat de iPhone-maker zich wederom heeft bewezen. Toegegeven, de AirPods Pro zijn niet goedkoop, maar daar krijg je wel kwaliteit voor terug. Ze zien er gelikt uit, bieden een indrukwekkende geluidskwaliteit en de ruisonderdrukking is fantastisch.

De actieve noise cancelling zorgt ervoor dat omgevingsgeluid op een slimme manier gefilterd wordt en heeft wat mij betreft een streepje voor op concurrenten. De ruisonderdrukking zorgt ervoor dat je beter kunt concentreren. De Pro-oordopjes zijn daarmee niet alleen een luxeproduct, maar ook een investering in je productiviteit. Het is dat ik mijn geld momenteel aan andere dingen uitgeef, maar de AirPods Pro staan hoog op m’n verlanglijstje.

