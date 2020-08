Begin je pas met hardlopen? Of ben je aan het trainen voor je eerste wedstrijd? Hoe geoefend je ook bent, een goede hardloop-app komt altijd goed van pas. In dit artikel zetten we vijf uitstekende hardloop-apps op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Beste hardloop-app voor iPhone en Apple Watch: 5 fijne opties

Het fijne aan hardlopen is dat je het altijd en overal kunt doen. Je bent niet afhankelijk van de openingstijden van je sportschool, bent niet afhankelijk van een team (al kan samen rennen wel motiverend werken) en het kost niet.

Bijna niets dan, want een paar goede hardloopschoenen komen zeker van pas. Ook vereist: een gezonde dosis motivatie en een beetje ruimte om te bewegen. Een hardloop-app is geen harde vereiste: ook zonder kun je prima rennen.

Voor veel mensen is het echter wel een fijn steuntje in de rug. Een goede hardloop-app houdt namelijk niet alleen je route en tijden bij, maar probeert je ook verder te helpen aan de hand van speciale schema’s en tips.

Ook moet de app simpel werken. Aan het begin van het rondje wil je niet staan prutsen met ingewikkelde instellingen, maar gewoon met 1 druk op de knop starten. Deze 5 hardloop-apps voldoen wat ons betreft aan de criteria.

1. RunKeeper

RunKeeper is een van de populairste ren-apps in de App Store, en terecht. De applicatie is namelijk een hardloopcoach, motiverende trainer en stopwatch ineen. Iedere stap die je vastgezet wordt vastgelegd en na afloop van je training krijg je een overzicht van je route en relevante statistieken te zien.

Tijdens het rennen kun je naar eigen wens de coachfunctie aan/uitzetten. Zit je hier niet op te wachten? Koppel dan Apple Music (of Spotify) aan RunKeeper, zodat je onderweg naar je favoriete muziek kunt luisteren. Extra leuk is dat de liedjes op basis van je tempo worden afgespeeld. Tijdens een sprintje gaat de muziek er dus ook sneller vandoor.

Ook andere apps kun je met RunKeeper koppelen, zoals Fitbit, Zombies Run en MyFitnessPal. Met een beetje configureren kun je RunKeeper daarom als overkoepelende sport-app gebruiken, in plaats van ‘slechts’ een hardloopmaatje.

RunKeeper is gratis te gebruiken, maar om alle functies te ontgrendelen moet je betalen. Een maandelijks RunKeeper Go-abonnement kost 9,99 euro. Betaal je voor 1 jaar vooruit, dan ben je 39,99 euro lichter. Zoek je als beginner een hardloop-app? Dan kun je met de gratis versie prima vooruit.

Runkeeper - Sport-app met gps FitnessKeeper, Inc. 9,2 (45948 reviews) Gratis via App Store

2. Nike Run Club

Nike is veel meer dan alleen een schoenenmerk. Naast kleding en accessoires heeft het bedrijf ook een heuse hardloop-app: Nike Run Club. Zoals je op basis van de naam mag verwachten is deze app vooral fijn wanneer je samen met vrienden gaat hardlopen. Je vormt in de app namelijk een clubje.

Nike Run Club combineert competitiedrang met plezier en gemak. De app steekt namelijk heel fijn en simpel in elkaar: met een paar tikken op de knop begin je met de training. Tijdens het lopen wordt je op de hoogte gehouden van alle relevante statistieken en zie je dus precies hoe snel je gaat.

Een leuke toevoeging is de samenwerking met Headspace, een welbekende meditatie-app. Wanneer je deze functie aanzet motiveren enkele coaches je om de eindstreep te halen. Ook tof: in Nike Run Club kun je trainingen van door Nike gesponsorde atleten bekijken. Je krijgt hiermee een kijkje in de keuken van wereldtoppers.

Verder is Nike Run Club van alle functies voorzien die je van een hardloop-app mag verwachten. Je kunt de gegevens bijvoorbeeld makkelijk koppelen met de Gezondheid-app van Apple en je eigen muziek opzetten. Ook is de app prima te gebruiken met alleen een Apple Watch, zodat je ook zonder iPhone op zak kunt gaan rennen.

Nike Run Club Nike, Inc 9,2 (14372 reviews) Gratis via App Store

3. Strava

Strava was jarenlang een hele goede hardloop-app. Dat is het in principe nog steeds, als je maar bereid bent om de portemonnee te trekken. Sinds 2020 zijn namelijk een hele hoop functies die voorheen gratis waren achter een betaalmuur geplaatst, zoals de geliefde klassementsweergaven.

Om winstgevend te worden heeft Strava de beslissing gemaakt om gebruikers richting abonnementen te sturen. Hier is an sich weinig mis mee: niets is gratis en ook het Strava-personeel moet huur betalen. Voor beginnende hardlopers is de app hierdoor echter minder geschikt geworden.

Strava is namelijk echt voor geoefende (buiten)sporters gemaakt. Val jij onder deze groep? Dan haal je met Strava een compleet sportpakket in huis. Je kunt bijvoorbeeld uitgebreid je eigen trainingssessies analyseren, en zelfs per segment opdelen.

Hierdoor zie je precies in welk deel van de route je prestaties achteruit gingen, zodat je hier de volgende keer op kunt focussen. Zo bouw je beetje bij beetje aan de perfecte hardloopsessie, wat ook weer een positieve invloed op je plaats in het klassement heeft.

Net als RunKeeper werkt ook Strava zelfstandig op de Apple Watch. Je kunt de zeer uitgebreide hardloop-app gratis uitproberen, maar zoals gezegd moet je voor de meeste functies uiteindelijk betalen. Een jaarlijks abonnement kost 59,99 euro. Een (eenmalig) maandabonnement kost 7,99 euro.

Strava GPS Running and Cycling Strava, Inc. 9,4 (24982 reviews) Gratis via App Store

4. Workout (Activiteit)

Heb je een Apple Watch? Dan is de Workout-app van Apple een praktisch en compleet gratis alternatief voor de apps in dit overzicht. Alle informatie over je hardloopsessie worden opgeslagen op de Apple Watch en overgezet naar de Activiteit-app op je iPhone. De opties zijn wel wat beperkter, omdat Workout een algemene beweeg-app is voor allerlei soorten sporten.

Wel kun je andere iPhone-gebruikers uitnodigen voor een wedstrijd. Verwacht dus niet zo’n uitgebreide hoeveelheid aan statistieken en info of integratie met muziekdiensten. Zoek je echter een prima gratis alternatief voor betaalde ren-apps, dan is de Workout-app van Apple ruim voldoende voor de hobby-hardloper.

5. Adidas Hardlopen

Ook Nike-concurrent Adidas heeft zijn eigen hardloop-app. Adidas Hardlopen, voorheen bekend als Runtastic, is vooral fijn wanneer je bereid bent te betalen. De gratis versie blijft namelijk behoorlijk op de oppervlakte.

Zodra je gaat betalen geeft Adidas Running je onder meer de ‘beschikking’ over een coach die je tijdens het rennen aanmoedigt om niet op te geven. Ook is het dan mogelijk om voedingsschema’s te downloaden, krijg je speciale trainingsschema’s en kun je in Adidas Running bijhouden hoe (niet) voedzaam je hebt gegeten.

Na afloop van de training worden alle gegevens doorgestuurd naar de Gezondheid-app van Apple en geeft Adidas Running een belangrijke tip: hydrateren. Al het vocht dat je verliest moet je namelijk ook weer aanvullen.

Uiteraard kun je tijdens het hardlopen met Adidas Running naar een verhaal luisteren of goede muziek aanzetten dankzij de koppeling met andere apps, zoals Spotify.

Wekelijks houdt de hardloop-app je op de hoogte van je prestaties. Ook kun je dan een nieuw doel voor jezelf stellen, bijvoorbeeld om een aantal calorieën te verliezen of een bepaalde afstand te rennen.

adidas Hardlopen van Runtastic adidas 9 (6530 reviews) Gratis via App Store

Meer sportieve apps

De App Store puilt uit met sport-apps. Op iPhoned scheiden we daarom graag het kaf van het koren en verzamelen we alleen de beste applicaties. Wil je (meer) gaan sporten en gezonder leven met je iPhone? Check dan onderstaande artikelen om aan de slag te gaan.