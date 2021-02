Met Apple CarPlay kun je onderweg navigeren, bellen, muziek afspelen en nog veel meer. Maar wat zijn de beste apps voor dit systeem? We zetten ze voor je op een rijtje.

De 5 beste apps voor Apple CarPlay

Met CarPlay kun je je iPhone op een veilige manier gebruiken in de auto. Je hoeft je telefoon alleen maar te koppelen aan een infotainmentsysteem. Op het touchscreen zie je vervolgens alle beschikbare apps staan. Die hebben grotere icoontjes dan op een iPhone, waardoor je ze gemakkelijk aantikt en jij je aandacht bij het verkeer kunt houden. Bovendien is het systeem helemaal te bedienen met Siri.

Voor Apple CarPlay zijn minder apps beschikbaar dan voor je iPhone zelf. Zo kun je geen games spelen of video’s kijken. Toch kan het lastig zijn om door de bomen het bos te zien. Daarom zetten we de beste CarPlay-apps hier op een rijtje.

1. Flitsmeister

Er zijn veel verschillende navigatie-apps voor CarPlay, waaronder natuurlijk Apple Maps. Het Nederlandse Flitsmeister biedt echter een paar belangrijke voordelen. Zo kunnen gebruikers informatie delen met de app. Daardoor krijg je vaak een melding als je onderweg files, een flitser of wegopbrekingen tegenkomt.

Ook kunnen ambulances hun locatie doorgeven aan Flitsmeister, zodat je tijd hebt om aan de kant te gaan. Daarnaast is het mogelijk om parkeerkosten te betalen vanuit de applicatie.

Flitsmeister

2. Spotify

Uiteraard kun je kiezen voor Apple Music, maar Spotify blijft één van de meest populaire apps voor CarPlay. Als je een abonnement hebt op de muziekdienst kun je onderweg zoveel liedjes luisteren als je maar wil. Bovendien vind je in dezelfde app ook al je favoriete podcasts. Als je Apple Music gebruikt, moet je daarvoor switchen naar Apple Podcasts.

Spotify - Muziek en podcasts

3. WhatsApp

Als je onderweg bereikbaar wil blijven, kun je bijna niet zonder WhatsApp. Gelukkig is de berichtendienst gewoon beschikbaar voor CarPlay. Het gaat wel om een wat beperktere versie, want je bedient ‘m volledig met je stem.

Siri leest inkomende berichten aan je voor en je kunt ook boodschappen dicteren en vervolgens verzenden. Het gaat wat langzamer dan typen, maar dat is achter het stuur natuurlijk sowieso geen goed idee.

WhatsApp Messenger

4. Audible

Tijdens lange ritten is het heerlijk om naar een audioboek te luisteren. Apple Books biedt behoorlijk wat voorgelezen versies van bekende titels aan, maar voor de grootste collectie moet je bij Audible zijn.

Deze Amazon-app is het mekka voor de ware literatuurluisteraar. Audible biedt bovendien verschillende exclusieve titels aan en heeft ook een aantal podcasts die je nergens anders vindt.

Audible - Amazon Audioboeken

5 .TuneIn

Luister je graag naar de radio, maar ben je de Nederlandse zenders een beetje zat? Dan is TuneIn echt een CarPlay-app voor jou. Hij geeft je toegang tot maar liefst 100.000 radiozenders uit de hele wereld. Zo volg je onderweg bijvoorbeeld sportwedstrijden of check je het nieuws via gerenommeerde zenders als BBC News.

Bovendien bevat TuneIn exclusieve muziekkanalen en een slordige 5,7 miljoen podcasts. Grote kans dus dat er iets van jouw gading tussen zit.

TuneIn Radio

