De 4 beste apps en games voor een oud en nieuw op afstand

We luiden 2021 heel anders in dan 2020, namelijk op afstand van vrienden en familie. Maak er wat leuks van met vier toffe apps om tijdens oud en nieuw te videobellen, feesten en spelletjes te spelen.

Lees verder na de advertentie.

De beste apps voor oud en nieuw

Vorig jaar las je hoe je de beste vuurwerkfoto’s maakt met je iPhone, maar dit jaar is vuurwerk verboden en vieren we de jaarwisseling in kleine kring. Wil je 2021 op afstand inluiden met vrienden en familie, dan is er gelukkig nog genoeg te doen. We zetten (in willekeurige volgorde) de beste apps en games voor een gezellig oud en nieuw op een rijtje.

1. Zoom

Zoom is één van de bekendste apps om mee te videobellen, of dat nu voor je studie, werk of de gezelligheid is. Met Zoom kun je gratis en op eenvoudige wijze bijpraten met de mensen die je normaal gesproken in je woonkamer zou ontvangen.

De app werkt op je iPhone en iPad, maar ook met je MacBook of Android-apparaat. Zet je toestel neer en klets lekker bij onder het genot van een oliebol en glaasje champagne. Een goede internetverbinding is wel wenselijk.

Lees meer over Zoom in onze beginnersgids met de tien belangrijkste tips.

546505307

2. Kahoot

Met Kahoot maak je eenvoudig en gratis een online quiz die je met bekenden overal ter wereld kunt spelen. De quizmaster (kahoot) maakt vooraf de vragen en antwoorden, waarna de quiz op een zelfgekozen moment start.

Iedereen doet mee op zijn eigen iPhone of iPad en moet de vragen niet alleen goed, maar ook zo snel mogelijk beantwoorden. De beste én snelste speler wint dus. Kahoot staat garant voor een spannende quiz, ongeacht waar je bent.

Kahoot! Play & Create Quizzes Kahoot! AS 8,8 (1176 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Among Us

Among Us is de populairste iPhone-game van dit moment en ook bij uitstek geschikt om je oud en nieuw op te fleuren. Het idee is eenvoudig en doeltreffend: samen met maximaal negen andere spelers voer je opdrachten uit in een ruimtestation, waarbij één speler stiekem de opdrachten moet saboteren. De andere spelers moeten de saboteur zien te ontmaskeren én voorkomen dat het ruimtestation verloren gaat.

Het maakt Among Us een vermakelijke maar ook spannende game waarbij je goed moet nadenken en overleggen. Dat kan met bekenden, maar net zo goed met onbekenden.

Helemaal leuk is dat de game gratis is en goed werkt op je iPhone én iPad. Er zitten reclames in Among Us, die je indien gewenst kunt afkopen. Lees meer over de game in onze uitgebreide Among Us review.

1351168404

4. Houseparty

Heb je behoefte aan een echt feestje vanuit je eigen huis? Dan is Houseparty dé app voor oud en nieuw. Met deze app kun je met maximaal acht mensen videobellen, chatten en spelletjes spelen. Allemaal gratis.

Houseparty werkt heel gebruiksvriendelijk en is betrouwbaarder dan de videobelfunctie van bijvoorbeeld WhatsApp. Die is bovendien gelimiteerd tot vier personen, wat onhandig kan zijn als je met een grotere groep vrienden of familieleden wil aftellen naar 2021.

Meer weten over Houseparty? Check dan zeker onze Houseparty-beginnersgids. Heb je de app na oud en nieuw niet meer nodig? Hier lees je hoe je je Houseparty-account kunt verwijderen.

1065781769

Terugblikken op 2020

Wil je in aanloop naar de jaarwisseling nog even terugblikken op 2020? iPhoned zet onder andere de 5 populairste video’s van het jaar op een rij en vertelt je ook wat de 7 beste Apple Arcade-games zijn. Sluit je het jaar graag af met de bekende Top 2000, dan lees je hier hoe je luistert naar de beste muziek.