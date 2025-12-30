Heb je deze al? Dit zijn de 10 beste nieuwe iPhone-apps van 2025

iPhoned kiest de tien beste nieuwe apps voor je iPhone van 2025. Met apps van Apple zelf, natuurlijk wat AI-apps en meer.

Beste apps 2025: deze verdienen je aandacht

Het is lastig voor nieuwe apps om nog een plekje op je iPhone te veroveren. Gelukkig blijven appmakers het proberen. We zetten de tien beste nieuwe apps van het jaar voor je op een rij. Dit zijn apps die allemaal een plekje op je iPhone verdienen, mits je de doelgroep bent natuurlijk. Mis je nog een goede app die dit jaar is verschenen? Laat dan vooral van je horen in de reacties!

10. PlayStation Family

Sony heeft dit jaar de PlayStation Family-app uitgebracht. Dit is een belangrijke app, omdat we steeds bewuster worden over de gevaren van schermtijd voor kinderen. Met deze app kun je precies zien hoe lang je kinderen gamen en welke games ze doen. Ook kun je restricties instellen, zoals welke games ze niet mogen spelen, hoe lang ze mogen gamen en of ze daarbij mogen communiceren met andere spelers.

PlayStation Family PlayStation Mobile Inc. Gratis via App Store via App Store

9. Preview

Je kent Preview (of Voorvertoning) natuurlijk al als je ook macOS gebruikt, maar sinds iOS 26 staat de app ook op je iPhone. Dat is goed nieuws, want de app kan heel goed omgaan met grote pdf-bestanden en je kunt snel kleine bewerkingen doen zoals een formulier onderteken, notities maken of een sticker toevoegen. Daarnaast kun je de app gebruiken om documenten te scannen.

Preview Apple 3.8 (15 reviews) Gratis via App Store via App Store

8. Pebble Core

Hoewel we natuurlijk dol zijn op de Apple Watch, is het goed om alternatieven hebben. Dit jaar betekende de terugkeer van Pebble. Dit zijn smartwatches met een e-ink-scherm die maar eens per week aan de oplader hoeven. De mogelijkheden zijn vergeleken met een Apple Watch natuurlijk enorm beperkt, maar dat is juist waarom mensen er fan van zijn: minder afleiding, maar toch alles wat je nodig hebt.

De terugkeer van de horloges betekent ook de terugkeer van Pebble in de App Store. Met de app kun je andere watchfaces vinden, firmware-updates installeren en je gezondheidsdata synchroniseren.

Pebble Core Core Devices LLC 9.6 (4 reviews) Gratis via App Store via App Store

7. Apple Games

Games hebben nu een centrale plek op je iPhone met Apple Games. Hier staan alle games gebundeld die op je iPhone staan geïnstalleerd, vind je nieuwe games en kun je aan de slag met Apple Arcade als je daar een abonnement op hebt. Ook de sociale kant van de app is leuk. Je kunt leaderboards beklimmen en de score vergelijken met je vrienden.

Apple Games Apple 9.2 (187 reviews) Gratis via App Store via App Store

6. Focus Friend

Hank Green is een bekende en geliefde TikTok- en YouTube-wetenschapper, die nu een eigen app heeft: Focus Friend. In de app leeft een boon die graag kleding breidt. Helaas wordt hij elke keer afgeleid van zijn favoriete bezigheid, als jij je telefoon erbij pakt. Als jij je toestel met rust laat, maakt de boon kleding die je kunt omruilen voor leuke spulletjes in zijn kamer. De app is een toegankelijke manier om zo nu en dan je toestel helemaal met rust te laten en je te focussen op wat anders.

Focus Friend, by Hank Green B-Tech Consulting Group LLC 9.0 (57 reviews) Gratis via App Store via App Store

5. Da’s zo gefietst!

Om mensen te motiveren vaker de fiets te pakken in plaats van de auto, is de app Da’s zo gefietst! in het leven geroepen. De app biedt uitdagingen waar je punten mee kunt verdienen. Die punten kun je omruilen voor kortingen of een donatie aan goed doel. Hoewel de app nu al leuk is, beloven de makers volgend jaar een wel een heel interessante toevoeging: met de app moet je dan eerder groen bij verkeerslichten krijgen.

Da's zo gefietst! Mobidot B.V. 8.4 (189 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. Netflix Puzzled

Als je een puzzelliefhebber bent en ook graag Netflix kijkt, dan heb je deze app waarschijnlijk al geïnstalleerd staan. Netflix Puzzled biedt behapbare puzzeltjes aan gebaseerd op je favoriete series zoals Squid Game, Stranger Things en Emily in Paris. De app heeft soms ook speciale events, waarbij je door het oplossen van de puzzels cadeautjes krijgt zoals exclusieve beelden achter de schermen.

Netflix Puzzled Netflix, Inc. 9.6 (30 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. NotebookLM

NotebookLM van Google kreeg dit jaar een eigen app. Dat is niet gek, want dit is een bijzonder indrukwekkende tool. NotebookLM is een manier om research te doen, door allerlei documenten en websites met elkaar te combineren, waarna je vragen kunt stellen over al die content. NotebookLM werd vooral een succes door de mogelijkheid om alle stof samen te laten vatten in een podcast. Deze kun je nu dus ook makkelijk in de app maken.

Google NotebookLM Google 9.6 (545 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. BUUT

BUUT van de mensen achter Tikkie is een digitale bankrekening voor jongeren waarin alles draait om potjes. Je hebt betaalpotjes en spaarpotjes, waarbij je zelf kiest waar ze voor dienen. Ook kun je vanuit de app Tikkies versturen en krijg je via soort TikTok-video’s tips van experts.

Het idee is om jongeren op een verantwoordelijke en leuke manier met hun geld om te laten gaan, via een hippe app. Dat is gelukt. Natuurlijk zit er wel een list achter: als de gebruikers ouder worden kunnen ze makkelijk overstappen naar een volwassenenrekening van ABN-Amro. Toch doet dat niets af aan de kwaliteit van de app.

BUUT ABN AMRO Bank N.V. 9.2 (79 reviews) Gratis via App Store via App Store

1. Ditto

Gesprekken met artsen kunnen overweldigend zijn en dan weet je na afloop niet altijd meer precies wat er is gezegd. Daar komt de app Ditto voor om de hoek kijken. Met de app kun je deze gesprekken opnemen, waarna je naast een audio-opname ook een samenvatting krijgt. De app kan ook medische brieven uitleggen en laat je alle informatie makkelijk delen met je familie.

Ditto is een mooi voorbeeld van hoe generatieve kunstmatige intelligentie daadwerkelijk het leven beter kan maken. Belangrijk om te weten is dat je gegevens op je toestel blijven en AI er niet mee wordt getraind.

Ditto Ditto Care B.V. 9.4 (55 reviews) Gratis via App Store via App Store

