De beste apps voor Apple Watch: deze moet je écht hebben

Voor de Apple Watch zijn er veel apps. Maar welke moet je echt hebben? iPhoned laat het je zien! Dit zijn de beste apps voor Apple Watch!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beste apps voor Apple Watch

Steeds meer apps uit de App Store hebben tegenwoordig ook een speciale app voor de Apple Watch. Wanneer je de app op je iPhone installeert krijg je ook meteen een nieuw app-icoontje in het app-overzicht van je Watch. Maar welke apps zijn nou écht handig om op je Apple Watch te hebben? Wij geven je een top vier van handige apps!

1. Carrot Weather

Je kunt natuurlijk al de weersverwachting bekijken op je Apple Watch met de Weer-app. Maar die is behoorlijk beperkt en stiekem best wel saai.

Met Carrot Weather wordt het checken van de weersverwachting zelfs leuk als het slecht weer is. Je kunt namelijk instellen hoe ‘goed gebekt’ de app is. Je hebt dan de keuze om de weersverwachting gewoon zakelijk te houden, of je laat de app helemaal zijn gang gaan en je krijgt allerlei grappige opmerkingen tussendoor.

Wat je ook hebt ingesteld, op de Watch geeft deze weer-app een stuk meer informatie dan de standaard-app. De App is gratis maar heeft wel een premium service om alle opties te gebruiken.

CARROT Weather: Alerts & Radar Grailr LLC 8,8 (589 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Gentler Streak

Blijf je graag in beweging, maar kost het je soms net wat teveel moeite om te beginnen? Dan is Gentler Streak de perfecte app voor jou. In plaats van alleen te sporten om de gekleurde ringen te vullen, geeft de app je advies en stimuleert je op een positieve manier om te sporten.

De bijbehorende Apple Watch-app ziet er wat overzichtelijker uit dan de standaard fitness-app. Ook worden alle gegevens netjes opgeslagen in Gezondheid. Gentler Stream is gratis, maar heeft wel een abonnementsdienst om alle functies te gebruiken.

Gentler Streak Gentler Stories LLC Gratis via App Store via App Store

3. Authenticator

De app Authenticator gebruik je voor het instellen van een tweestapsverificatie (of in het Engels: two-factor authentication). Tweestapsverificatie is een tweede laag beveiliging over online accounts. Denk bijvoorbeeld aan je Apple ID, Facebook-account of Google-account. Dat betekent dat je na het invullen van een gebruikersnaam en wachtwoord, je op een tweede manier moet bevestigen dat jij bent wie je beweert te zijn.

Veel accounts eisen tegenwoordig dat je deze extra beveiliging instelt. Er zijn verschillende apps die je hiervoor kunt gebruiken, maar die hebben vaak geen speciale Apple Watch-app. Je moet dan elke keer toch weer je iPhone erbij pakken om ergens in te loggen.

Authenticator heeft echter wel een app voor het Apple-horloge, maar je moet hem wel eerst activeren. Dit doe je door in de app op je iPhone de instellingen te openen (dit is het tandwieltje linksboven). Vervolgens scrol je naar beneden en tik je op ‘Apple Watch’. Hier zet je de optie aan. Wanneer je ergens wilt inloggen krijg je de tweestapsverificatie-code ook te zien op je Apple Watch.

Authenticator 2Stable 8,6 (24 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. Overcast

Voor fans van podcasts is de app Overcast een prima manier om ook onderweg (zonder iPhone) van je favoriete podcasts te genieten. De app is erg overzichtelijk en gratis in gebruik. Wil je geen reclame meer, dan kost je dit 9,99 euro per jaar.

Wanneer je podcasts wilt downloaden naar je Apple Watch, doorloop je de volgende stappen. In de Overcast-app op de Apple Watch tik je op het tandwieltje. Vervolgens tik je op ‘All Episodes’ om de eerste twintig podcasts uit je playlist naar de Apple Watch te downloaden. Je Watch downloadt de podcasts alleen als het horloge op de lader ligt en verbonden is met een wifi-netwerk.

Overcast Overcast Radio, LLC 9,4 (660 reviews) Gratis via App Store via App Store

Apps installeren (en verwijderen) op Apple Watch

Bij de meeste apps wordt de bijbehorende Apple Watch-app automatisch geïnstalleerd wanneer je de app op je iPhone hebt gezet. Toch gaat er soms iets mis en moet je de app handmatig installeren. Dat doe je op de volgende manier.

Apple Watch apps handmatig installeren Start de Apple Watch-app; Tik linksonder op ‘Mijn watch’; Scrol naar beneden tot het kopje ‘Beschikbare apps’; Tik naast de app die je wilt installeren op ‘installeer’.

Het is ook mogelijk om de apps van je Apple Watch te verbergen, zonder dat je de app van je iPhone moet halen. Open de Apple Watch-app en tik op ‘Mijn Watch’. Vervolgens scrol je naar beneden en tik je op de naam van de app onder ‘Geïnstalleerd op Apple Watch’. Zet de schuifknop uit bij ‘Toon app op Apple Watch’.

Nog geen Apple Watch?

Heb je nog geen Apple Watch en ben je na het lezen van dit artikel stiekem wel op zoek? Lees dan het artikel Apple Watch kopen in 2022: welke smartwatch past het beste bij jou even goed door. Check ook onze Apple Watch-prijsvergelijker om zeker te weten dat je niet teveel betaald als je besluit een Watch te kopen.

Apple Watch Series 7 prijzen vergelijken Bekijk product Nieuw v.a. € 399,- Vergelijk prijzen

Meer nieuws over Apple Watch

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de Apple Watch? Meld je dan aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief, download de gratis iPhoned-app voor je iPhone of houd de site in de gaten.