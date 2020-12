iPhoned kijkt terug naar Apple Arcade in 2020, met de zeven beste Apple Arcade-games die dit jaar zijn verschenen.

De beste Apple Arcade-games 2020

Apple Arcade had in 2019 een sterke start. Apple had direct een sloot aan games beschikbaar die je allemaal zonder in-app aankopen en advertenties kon spelen. De kwaliteit was indrukwekkend. In onze Apple Arcade review schreven we dan ook: “Speel je graag games op je smartphone, dan mag je Apple Arcade gewoonweg niet missen. De games zijn te goed en spelen zonder in-app aankopen en advertenties is een verademing.”

Toen schreven we in onze review wel dat Apple Arcade alleen op de lange termijn interessant is, als Apple regelmatig kwalitatief goede nieuwe games toevoegt. Acht maanden later moesten we in onze review-update concluderen dat dit vies tegenviel.

Als je onze maandelijkse lijstjes met de beste iOS-games volgt, dan heb je de periode daarna wellicht wat gemerkt. Steeds meer Apple Arcade-games verschenen in die lijstjes. Hoewel de frequentie van nieuwe spellen nauwelijks is veranderd, kun je elke maand wel drie tot vier nieuwe games verwachten en steeds vaker zitten daar echte toppers tussen.

1. The Last Campfire

Van alle Apple Arcade-games die we het afgelopen jaar hebben gespeeld (en we hebben ze allemaal gespeeld), kijken we met de warmste gevoelens terug naar The Last Campfire. De makers van de gigantische game No Man’s Sky hebben met The Last Campfire laten zien dat ze ook met iets kleins iets moois kunnen maken.

Je speelt als een wezentje in een vreemde wereld, waar hij uit moet zien te ontsnappen. Dat doe je door puzzels op te lossen, zowel in de omgeving als meer traditionele platte puzzels. Wat volgt is een mooi avontuur, dat de balans tussen aandoenlijk en uitdagend goed weet vol te houden.

The Last Campfire is geen complexe game en kan zelfs wat simpel aanvoelen. Als je een stevige uitdaging zoekt, moet je dus elders zijn. Maar de game is wel warm, slim en memorabel. Een game om zoals een warme deken je in te nestelen en gewoon even te genieten.

The Last Campfire Hello Games 9,8 (52 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Creaks

Gamemaker Amanita Design is de koning van de interessante, kleine werelden. Met puzzelplatformer Creaks is dat niet anders. De wereld die je ontdekt zit onder je huis verstopt. Om verder te komen moet je gevaren ontwijken en puzzels oplossen.

Je komt namelijk vijanden tegen, maar je hebt geen wapens om ze aan te vallen. Met je slimheid (en wat lampen) kun je ervoor zorgen dat je geen slachtoffer wordt. Met de onmisbare tekenstijl van Amanita en bijzonder slimme puzzels is dit een game die je grijpt. Creaks prikkelt constant om verder te gaan.

Creaks Amanita Design s.r.o. 9 (21 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Reigns Beyond

Toen het spel Reigns het swipen van Tinder met Game of Thrones combineerde, bleek dat een topconcept. Nu zijn we enkele games verder en is het idee nog steeds een recept voor uren plezier. Deze keer in een compleet nieuwe setting, waarbij je moet zien te overleven in een ruimteschip met je bemanning.

Swipe beslissingen naar links of rechts en probeer zover mogelijk te komen. Geinig is ook dat je bemanning een band is en jij ook zo nu en dan in een minigame op een gitaar moet spelen.

Reigns: Beyond Devolver 9 (35 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. South of the Circle

South of the Circle speel je voor het uitstekende verhaal en schrijfwerk. Je bestuurt een personage die na een vliegtuigcrash in het koude Antarctica op zoek gaat naar hulp, maar ondertussen beleef je ook zijn herinneringen rond zijn grote liefde. Qua gameplay stelt de game niet veel voor, maar daarvoor speel je dit niet. Dit speel je om enkele uren compleet meegesleept te worden.

South of the Circle State of Play Games 8,2 (17 reviews) Gratis via App Store via App Store

5. Crossy Road Castle

De figuurtjes van Crossy Road zijn succesvol overgezet naar een compleet andere game. Met een hoop verschillende levels, kleurrijk design en fijne gameplay waardoor je telkens weer terugkeert, is dit één van de leukste Apple Arcade-games van het jaar. Met name de multiplayer is erg chaotisch en hilarisch.

Crossy Road Castle HIPSTER WHALE 9 (17 reviews) Gratis via App Store via App Store

6. A Monster’s Expedition

A Monster’s Expedition is een puzzelspel met een simpel idee: je moet de boomstam naar het water duwen om naar de overkant te geraken. Maar de game weet je constant uit te dagen, omdat je net op een andere manier naar de puzzeltjes moet kijken. Super handig is dat als je het niet meer weet, je gewoon de andere kant op gaat. De game heeft tevens een heerlijk vrolijke stijl en leuke humor.

A Monster's Expedition Draknek Limited 8,6 (7 reviews) Gratis via App Store via App Store

7. A Fold Apart

Twee geliefden gaan vanaf een afstand proberen hun relatie in stand te houden, maar dat is moeilijker dan ze denken. Dit verhaal wordt verteld via puzzels, waarin jij de wereld moet vouwen om het tweetal weer bij elkaar te brengen.

A Fold Apart biedt daarmee slimme puzzels en een mooi verhaal, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Tof detail is dat spelers bij de start kiezen welke genders de twee geliefden hebben. Dat maakt deze game extra persoonlijk.

A Fold Apart Lightning Rod Games Inc. 8,6 (4 reviews) Gratis via App Store via App Store

