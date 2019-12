Het jaar is alweer bijna voorbij en dat betekent dat de redacteuren terugblikken op 2019. Erwin zet zijn favoriete iOS-app, iOS-game en Apple-product van dit jaar op een rijtje.

Favoriete app van het jaar: TikTok

Het is maar goed dat Schermtijd op mijn iPhone geen jaaroverzicht heeft, want de hoeveelheid uren die ik in TikTok heb gestopt is niet iets om trots op te zijn. Maar wat is deze app toch ontzettend leuk.

De tijd dat Tiktok, of voorheen Muscal.ly, draaide om tienermeisjes die playbacken is allang voorbij. TikTok is het nieuwe Vine vol creatieve mensen die de grappigste dingen bedenken.

De kracht van de app is dat je geen enkele moeite hoeft te doen om de tofste dingen te bekijken. Je opent de app en wordt direct naar de ‘Voor jou’ pagina gestuurd, waar een algoritme de leukste video’s presenteert. Vind je iets niet leuk, dan swipe je omhoog en heb je de volgende video. Als ik eerlijk ben is zeker driekwart van de video’s troep, maar de rest is zo ontzettend goed dat je maar door blijft swipen en de uren voorbij tikken.

Inmiddels is de app in Nederland ook razend populair. Het algoritme laat daardoor steeds meer video’s uit Nederland zien en die kwaliteit ligt toch beduidend lager dan de rest. Mogelijk is dat de reden waarom ik de app in 2020 een stuk minder ga gebruiken.

Favoriete iOS-games: Mario Kart Tour

Mario Kart Tour is absoluut niet de beste game die ik dit jaar heb gespeeld, maar sinds de release is er nauwelijks een dag geweest dat ik de game niet heb opgestart. Soms val ik diep in een smartphonegame en kan ik er gewoonweg niet mee stoppen. Enkele jaren terug was dat Animal Crossing: Pocket Camp en nu heeft Nintendo mij dus weer in zijn greep.

Dat komt door de korte races die erg leuk blijven om te doen. Je pakt constant wapens op om naar je tegenspelers te gooien en krijgt aan alle kanten beloningen. Elke race geeft een eigen score, waardoor je altijd wel iets hebt om te verbeteren. Soms kun je een willekeurige kans krijgen op een nieuwe racer of kart, of je koopt ze met je verdiende muntjes. Nintendo voegt tevens regelmatig nieuwe races en uitdagingen toe waardoor er altijd iets te doen is.

Apple-product van het jaar: Apple Pay

Apple en ING introduceerden dit jaar eindelijk Apple Pay in Nederland en sinds mijn allereerste betaling kan ik niet meer zonder. Het is zo makkelijk om dingen te betalen, mits de pinautomaat goed staat gepositioneerd natuurlijk. Bij de bakker past m’n arm soms net niet goed goed tussen het betaalapparaat en de speculaasjes.

Dat ik in mijn woonplaats een van de eersten was met Apple Pay op mijn Apple Watch bleek wel uit de reacties van winkelmedewerkers. Elke keer klonk er verbazing en zelfs nu nog wel eens.

Zelden hoef ik nog mijn portemonnee tevoorschijn te halen. En met de stijgende verspreiding van zelfscankassa’s in allerlei winkels is winkelen nog nooit zo makkelijk en zonder ongemakkelijk sociaal contact geweest. Heerlijk. AirPods in en gaan.