Best of 2019 van Lars: Spark, Grindstone en de AirPods Pro

Het einde van het jaar betekent naast oliebollen, kerstdiners en vuurwerk natuurlijk ook een gezonde dosis aan eindejaarslijstjes. Vandaag stelt Lars zijn favoriete app, game en Apple product van het jaar aan je voor.



App van het jaar: Spark

Mijn favoriete app van 2019 is er eentje die ik noodgedwongen ben gaan gebruiken. Omdat Google begin dit jaar de stekker uit Inbox By Gmail trok, moest ik op zoek naar een nieuwe mail-app. Al snel bleek Spark het beste alternatief. Deze slimme mailbox neemt jou vooral veel werk uit handen door dingen zelfstandig te doen.

Zo groepeert Spark mails op basis van de inhoud, zodat alle nieuwsbrieven en reclames overzichtelijk bij elkaar worden gezet. Daarnaast kun je de app enkel notificaties laten sturen voor mailtjes die belangrijk genoeg zijn. Zo word je niet continu afgeleid en is iedere melding die Spark stuurt de moeite waard.

Heb je er behoefte aan, dan heb je ook de vrijheid om Spark volledig naar je hand te zetten. Stel bijvoorbeeld in wat er gebeurt als je een mailtje naar links of rechts veegt, zodat je razendsnel bijvoorbeeld een belangrijk bericht kunt vastzetten of direct naar je prullenbak kunt verwijzen.

De app werkt bovendien op zowel je iPhone, iPad, Mac als Apple Watch en wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe functies. Zo duurde het niet lang tot de app de donkere modus van iOS 13 ondersteunde. Dat maakt van Spark een absolute aanrader, zeker als je net als ik nog niet helemaal over het verlies van Inbox by Gmail heen bent.

Spark - Email App by Readdle Readdle Inc. 9 (14 reviews) Gratis via App Store

Game van het jaar: Grindstone

Apple Arcade bracht dit jaar meer dan honderd games voor een vast bedrag per maand naar je iPhone en iPad. Met Zelda-achtige games als Oceanhorn 2 stonden er enorme digitale werelden tot je beschikking, maar het simpele spelletje Grindstone is met afstand degene die ik het meest gespeeld heb dit jaar.

In Grindstone kruip je in de huid van een gespierde cartooneske viking, die zich met zijn zwaard een weg door talloze monsters heen baant. Dat klinkt bloederiger dan het in werkelijkheid is: Grindstone is namelijk een simpel puzzelspel dat verrassend diep gaat. Door met je vinger over het scherm te vegen trek je een spoor van vernieling door een grid met monsters heen. Het is aan jou om dezelfde kleuren wezentjes bij elkaar te zoeken, zodat je in een soepele beweging meerdere slachtoffers maakt.

Dat maakt van Grindstone een gewelddadige versie van Candy Crush, met de nodige RPG-elementen waarmee je upgrades vrijspeelt. Zo kun je een schild kopen om aanvallen mee af te weren en een pijl en boog om ook op afstand schade aan te richten. Grindstone stelt geleidelijk nieuwe spelementen aan je voor en wordt na een level op 20 verrassend lastig. Heb je Apple Arcade, dan is dit er zeker eentje om een kans te geven.

Grindstone Capybara Games Inc. 10 (1 reviews) Gratis via App Store

Apple-product van het jaar: AirPods Pro

Als fanatieke AirPods-gebruiker is mijn favoriete Apple-product van het jaar geen verrassing: de AirPods Pro doen namelijk alles waar ik op hoopte en meer. De eerste echte upgrade van de AirPods voegen ruisonderdrukking toe, zodat een rumoerige treincoupé in een oase van rust verandert.

Tegelijkertijd zijn de AirPods Pro de eerste noise cancelling oortelefoons waarbij ik geen vervelend gevoel van druk op mijn oren krijg. Dat komt door een slimme functie waarmee Apple de luchtdruk in je oor gelijktrekt met die van de buitenwereld. Daardoor kun je zonder vervelend gevoel uren blijven luisteren.

De originele AirPods gebruikte ik dagelijks en dat is met de AirPods Pro alleen nog maar meer geworden. Heb je al AirPods, dan hangt het van je gebruik en budget af of je naar de winkel moet rennen om te upgraden naar deze Pro-variant, maar ik heb er in ieder geval geen spijt van.