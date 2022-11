9 apps om te besparen op tanken, uit eten én boodschappen

Alles blijft nog steeds duurder worden, maar er zijn dingen waar je niet zonder kunt of wilt. Reden te meer om op zoek te gaan naar de beste deals. Deze 9 apps vinden voor jou de beste plekken waar je kunt besparen op tanken, uit eten en boodschappen!

Besparen op tanken, uit eten en boodschappen

Hoe duur alles ook wordt, je kunt niet zonder boodschappen. En als je een auto hebt, zul je vroeg of laat toch een keer moeten tanken. Uit eten kun je natuurlijk wel uitstellen, maar hoe lang wil je dat volhouden?

Met deze 9 apps bespaar je op je boodschappen en op je benzine, zodat je geld overhoudt om weer eens een keer uit eten te gaan. En daar bespaar je vervolgens ook nog eens op!

De beste apps om te besparen op tanken

Wil je weten waar je in jouw omgeving het beste naartoe kunt voor lage brandstofprijzen? Met deze apps zie je het in een oogopslag!

1. ANWB Onderweg: navigeer naar de goedkoopste plek

ANWB Onderweg laat overzichtelijk de actuele prijzen van tankstations bij jou in de buurt zien. Heb je een elektrische auto? ANWB Onderweg weet ook welke laadpalen bij jou in de buurt zijn. Kies je bijvoorbeeld voor ‘Snel laden’ in het instellingenmenu, dan krijg je alleen laadpalen met een vermogen van minstens 43 kW op de kaart te zien.

De gevonden tankstations zijn standaard gefilterd op afstand, maar dat verander je met een enkele tik naar ‘prijs oplopend’. Heb je de beste prijs gevonden, tik dan op het betreffende tankstation. ANWB Onderweg wijst je vervolgens gelijk de juiste route naar het tankstation.

ANWB Onderweg & Wegenwacht ANWB 9 (43.191 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Tankey: kortingen stapelen

Met Tankey wordt tanken nog goedkoper. Dat komt doordat de app je kortingen geeft op de pompprijs, door samen te werken met onder ander de MediaMarkt, HEMA en T-Mobile. Sluit je bijvoorbeeld een nieuw telefoonabonnement at bij T-Mobile? Dan kun je via Tankey tot wel 20 cent korting per liter brandstof krijgen. Op deze manier kun je dus kortingen stapelen.

Tankey heeft helaas ook wat nadelen. Zo ondersteunen lang niet alle tankstations de app. Daarom is het aan te raden om Tankey te openen en vervolgens doelbewust naar een tankstation te rijden waar je zeker weten korting krijgt.

Tankey - Goedkoop tanken Tankey 6,4 (212 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. DirectLease TankService: korting bij je favoriete pomp

Autoleasebedrijf DirectLease laat in deze app zien bij welke tankstations je terecht kunt om goedkoop te tanken. Hierbij staat uiteraard vermeld hoeveel je betaalt voor benzine, diesel, LPG, CNG en andere brandstofsoorten. Ook zie je per tankstation welke aanvullende faciliteiten er zijn, zoals een wasstraat, of dat het geheel onbemand is.

De DirectLease-app heeft ook een ingebouwd merkenfilter. Als je bijvoorbeeld het liefst bij Shell of Esso tankt, dan geef je dat eenvoudig aan in de app. Vervolgens krijg je alleen nog maar tankstations van ‘jouw merken’ voorgeschoteld.

DirectLease TankService App It Up bv 7,2 (186 reviews) Gratis via App Store via App Store

De beste apps om te besparen op boodschappen

Wil je alle folders met aanbiedingen van supermarkten overzichtelijk bij elkaar? Deze apps regelen dat!

1. Reclamefolder: alle aanbiedingen bij de hand

In de Reclamefolder-app zie je direct de nieuwste folders van een enorme hoeveelheid winkels die beschikbaar zijn. Bovenin heb je een zoekfunctie, zodat je snel naar een specifieke winkel kunt zoeken. Als je tikt op ‘Toon alle’ kun je onderscheid maken in folders van supermarkten, drogisterijen enzovoort.

Twee handige functies in deze app zijn het lijstje en de klantenkaarten. Zie je een leuke aanbieding, klik er dan op en kies voor ‘opslaan in lijstje’. Zo komen al je favoriete aanbiedingen in het tabblad ‘Lijstjes’ te staan. Ook kun je je klantenkaarten opslaan in de app. Bij het afrekenen open je de app en laat je de kaart scannen vanaf je iPhone.

Reclamefolder Online Retail Service BV 9 (66.124 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. AlleFolders: je favoriete aanbiedingen in één overzicht

De app AlleFolders.nl werkt op een vergelijkbare manier als Reclamefolder. Op het beginscherm zie je alle folders die momenteel beschikbaar zijn. Dat zijn er erg veel, dus kun je via het menu ook kiezen voor ‘Favorieten’, die je vervolgens selecteert. In het menu kun je ook gericht zoeken naar winkels van een bepaalde categorie.

Doordat alles in het menu staat, is de app op het eerste gezicht wat minder overzichtelijk dan de app van bijvoorbeeld Reclamefolder. Toch werkt het heel gemakkelijk. Je stelt je locatie in, prikt interessante aanbiedingen op het prikbord en kunt zelfs je startscherm zelf indelen.

AlleFolders jaFolders 9 (15.084 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Tiendeo: zoek naar specifieke aanbiedingen

Ook in de app Tiendeo vind je reclamefolders van winkels en ook meteen winkelinformatie zoals het adres en de openingstijden. Je kunt meldingen aanmaken voor je favoriete winkel, merk of product, zodat je altijd op de hoogte blijft van de laatste aanbiedingen.

Kies eerst de stad waar je van plan bent om te gaan winkelen. Vervolgens vul je in waar je naar op zoek bent. Uiteraard kun je ook zoeken naar een specifieke winkel of een bepaald merk. Reclamefolder, AlleFolders en Tiendeo werken allemaal prima. Welke app je voorkeur heeft, is dan ook heel persoonlijk.

Tiendeo– Aanbiedingen, folders Tiendeo Web Marketing S.L. 9,2 (684 reviews) Gratis via App Store via App Store

De beste apps om te besparen op uit eten

Of je nu restaurant zoekt in je eigen woonplaats of ergens anders, deze apps laten je zien waar je terechtkunt voor de beste aanbiedingen!

1. Spontaan: lekker en goedkoop uit eten

Via de app Spontaan vind je aanbiedingen van restaurants die behoorlijk veel kunnen schelen van de reguliere prijs. Vaak ben je wel beperkt tot een aparte menukaart en moet je er rekening mee houden dat er meerprijzen gelden voor allerlei extra’s.

Heb je een restaurant met een mooie aanbieding gevonden, dan kun je gelijk vanuit de app reserveren en afrekenen via onder meer iDeal of PayPal. Je hoeft dan na het eten alleen nog maar je drankjes af te rekenen.

Spontaan - Deals voor uit eten Social Deal 8,2 (71 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. TheFork: vorkje prikken voor een prikkie

Ook via de app van TheFork vind je restaurants met aanbiedingen die je tot wel 50 procent van het reguliere bedrag kunnen schelen. TheFork richt zich met name op kwaliteitsrestaurants (ook restaurants met Michelin-sterren), waardoor de prijzen gemiddeld wat hoger liggen dan bij Spontaan.

Inloggen doe je eenvoudig via je Apple-account. Naast het vinden van aanbiedingen kun je de app van TheFork ook gewoon gebruiken om een reservering te maken bij je favoriete restaurant. Je vindt er dan ook veel restaurants, maar die hebben niet per se allemaal een aanbieding.

TheFork- reserveer restaurants La Fourchette 9 (44.543 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Het Laatste Tafeltje: last-minute aanbiedingen

Deze app laat, zoals de naam doet vermoeden, zien welke restaurants in de buurt nog een tafeltje over hebben. Zo krijgt de eigenaar zijn restaurant alsnog vol en eet jij ook nog eens met korting.

Het aanbod van Het Laatste Tafeltje verschilt per dag. Dat betekent ook dat er niet altijd restaurants dicht in de buurt zijn die een aanbieding hebben. Maar als je iets hebt gevonden, is het heel simpel om via de app een plekje te reserveren. Je vindt er zowel aanbiedingen voor diners als voor High Tea’s en soms zelfs bioscoopkaartjes.

Het Laatste Tafeltje De Dagpas B.V. 6 (10 reviews) Gratis via App Store via App Store

Besparen op tanken, uit eten, boodschappen en meer

Met deze apps om te besparen op tanken, uit eten en boodschappen, realiseer je al heel wat voordeel. Maar deze maand staat iPhoned geheel in het teken van geld besparen. We laten je dus nog veel meer manieren zien om flink te besparen. Houd daarom onze thema-pagina over Geld Besparen goed in de gaten!

