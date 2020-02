Belastingaangifte-app 2019: niet leuker, wel makkelijker

Aangifte 2019 Gratis Onze score 7,5

Binnenkort is het weer tijd voor de belastingaangifte van 2019. Ook dit jaar kan dat heel gemakkelijk op je iPhone of iPad via de officiële Belastingaangifte 2019-app.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Belastingaangifte-app 2019

Vanaf 1 maart is de nieuwe app beschikbaar. Je begint met een stappenplan waarbij je je DigiD-gegevens moet invoeren. Extra handig: de gegevens die al bekend zijn bij de Belastingdienst zijn al ingevuld. Je hoeft alleen maar te controleren of de gegevens kloppen.

Het is heel belangrijk dat je de ingevulde gegevens goed controleert, want het kan zijn dat er iets niet goed in het systeem van de Belastingdienst is terecht gekomen. Als er iets niet klopt, kan je het beste contact opnemen met de Belastingdienst. Dat kan zowel telefonisch als via je pc of MacBook. Het is namelijk niet mogelijk om gegevens zelf te wijzigen of aan te vullen. Als alles klopt, dien je bij de laatste stap je aangifte officieel in.

Veel drukte in de eerste weken

Omdat veel mensen op 1 maart gelijk hun belastingaangifte willen doen, kan het te druk zijn op de app of op de website. De app en website van de overheidsinstantie ondersteunt maar een beperkt aantal gebruikers tegelijk, waardoor het de eerste weken soms niet goed kan werken. Het is daarom het beste om een paar weken te wachten. Ook is het rond de middag of laat in de avond vaak wat rustiger. Op de website van de Belastingdienst zie je alvast wat je nodig hebt.

App niet voor alle situaties

Let wel op, want in een aantal situaties mag je de app niet gebruiken voor je aangifte. Ben je van fiscale partner gewisseld, heb je een woning gekocht of verkocht of heb je een restschuld voor een eigen woning? Dan moet je de aangifte online doen, buiten de app om.

Ook als je een onderneming hebt, geld hebt verdiend met overige werkzaamheden of in het buitenland hebt gewoond, dien je naar de online aangifte op je pc of MacBook uit te wijken. Hetzelfde geldt wanneer je je woning hebt verhuurd, bijvoorbeeld via Airbnb.