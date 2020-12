Michel’s favoriete iOS-app van 2020: Amazing Marvin

2020 zit er bijna op, maar niet voordat de redacteuren van iPhoned nog een laatste maal terugblikken. Michel trapt af met zijn beste iOS-app van 2020.

Beste iOS-app van 2020: Amazing Marvin

Mijn favoriete iOS-app is niet in 2020 gemaakt, maar ik heb ‘m wel dit jaar ontdekt. Laat je niet afleiden door de ietwat gekke naam, want Amazing Marvin is een fantastische agenda-app, al kun je er veel meer mee. De app is tegelijkertijd namelijk ook de thuisbasis voor takenlijstjes, notities en projectmanagement.

Amazing Marvin blinkt vooral uit in aanpasbaarheid. Bij het instellen van de app, die ook beschikbaar is op Android en als desktopversie, kun je zodoende zelf aangeven hoe jij orde in je leven aanbrengt. De basis van Amazing Marvin is kaal en aan jou de taak om hier handige planningsmethoden aan toe te voegen, oftewel ‘Strategies’.

Je kunt namelijk alle kanten uit met de productiviteitstool. Werk je bijvoorbeeld graag met een weekplanner, of kijk je altijd een maand vooruit? Kies maar. En vind je het fijn om projecten te kunnen opdelen in kleine taken en hier per taak een einddatum (inclusief notulen) aan te hangen? Dat kan. Wil je hier ook nog kleurtjes per deelgebied aanhangen? U vraagt, Amazing Marvin draait.

Alles aanpassen

De app is zo goed als compleet aanpasbaar. Dat geldt ook voor het uiterlijk. In de themawinkel van Amazing Marvin vind je zodoende diverse designs, waardoor de app in een keer het ontwerp van concullega’s kopieert, zoals Todoist of Wunderlist. Vervolgens kun je dit basisontwerp gebruiken om jouw ideale agenda vorm te geven.

Ik ben afgelopen jaar verliefd geworden op de uitgebreide mogelijkheden van de app omdat het me helpt overzicht aan te brengen. De app dient zowel als geheugensteun, projectmanagementtool voor verschillende werkgevers als boodschappenlijstje. Bovendien is het ideaal dat je alle uitbreidingsmogelijkheden kunt aan- en uitzetten: je zit dus niet aan de ontwerpkeuzes van de makers vast.

Hierin schuilt overigens ook direct het gevaar van Amazing Marvin. De app is veel te uitgebreid voor mensen die simpelweg een online agenda zoeken. Sterker nog, de eerste keer dat je al die opties en mogelijkheden te zien krijgt kan best overweldigend zijn. Gelukkig leer je al vrij snel dat Amazing Marvin de keuze altijd bij jou legt. Je kunt de app zo uitgebreid maken als je maar kunt bedenken, maar het hoeft niet.

Nadelen van Amazing Marvin

Perfect is Amazing Marvin niet. De iOS-app (en Android-variant) is bijvoorbeeld soms een beetje sloom. Dit erkennen de makers zelf overigens ook: de app wordt onderhouden door een klein team en vooralsnog is er geen capaciteit om de functies uit te breiden. Mocht je tegen problemen aanlopen, dan is de klantenservice er echter als de kippen bij, zo weet ik uit eigen ervaring.

Een ander nadeel van Amazing Marvin is de prijs. Een maandabonnement kost ruim 11 euro. Wie een jaar vooruitbetaalt is omgerekend (vanuit dollars) zo’n 7,50 euro per maand kwijt en studenten krijgen 50 procent korting. Al met al is de app dus niet goedkoop, maar wat mij betreft zijn geld dubbel en dwars waard.

Terugblik op 2020

In aanloop naar 2021 delen alle iPhoned-redacteuren hun favoriete iOS-app van 2020, dus houd de site in de gaten. Tot slot willen we jou als bezoeker bedanken voor afgelopen jaar. We schrijven dagelijks met veel plezier over alles dat met Apple te maken heeft en gaan volgend jaar natuurlijk op vrolijke voet verder. Dit zouden we niet zonder jou kunnen doen, dus bedankt!