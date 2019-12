De 3 beste iOS-apps om je social media-accounts te beheren

Wil je graag meer volgers op je social media, maar heb je geen tijd om ieder moment van de dag met je profiel bezig te zijn? Met deze apps plan je je posts voor Instagram, Twitter, Facebook of een ander social media account vooruit.



Nieuwe foto’s of berichten inplannen

Als je social media belangrijk vindt, gaat er behoorlijk wat tijd van de dag inzitten. Je checkt het om op de hoogte te blijven, maar ook om zelf foto’s en berichten te delen. Uiteindelijk gaan er heel wat uren in zitten en moet je er ook steeds aan denken om op de juiste tijden iets te publiceren.

Wil je graag meer bereik op social media, maar wil je er geen dagtaak van maken? Dan zijn er apps die je erbij kunnen helpen om alles snel te kunnen checken en op de juiste tijden berichten te delen. Hiermee heb je alles wat je nodig hebt om je social media-apps goed te onderhouden onder één dak.

1. Buffer Publish

Buffer Publish is een overzichtelijke app waarmee het beheren van je social media makkelijk wordt gemaakt. Meld je aan in de app en je kunt vervolgens een social media-account toevoegen. Via de app log je bijvoorbeeld in op Instagram, Facebook en Twitter.

In de app zet je een schema van het aantal posts dat je wil plaatsen per dag. Bijvoorbeeld op Instagram iedere dag vier keer, of in het weekend vijf keer. De tijden dat je iets wil plaatsen stel je ook in. Hierbij kun je kiezen voor je eigen tijdszone, of bijvoorbeeld die van de Verenigde Staten als je veel Amerikaanse volgers hebt. Je zet berichten in de wachtrij en ze worden geplaatst op het moment dat jij hebt ingesteld.

Buffer Publish: Social Media Buffer, Inc. Gratis via App Store

2. Hootsuite

Met Hootsuite deel je berichten van je Twitter, Facebook, Instagram of LinkedIn of zet je ze in de wachtrij voor een later moment. Je zet zelf een nieuwe post klaar en publiceert het gelijk, of plant de post in voor een later tijdstip. Heb je de posts al klaargezet maar wil je het nog wijzigen? Ook in de wachtrij kan je je posts nog aanpassen.

In de Publisher-lijst zet je verschillende posts voor verschillende apps klaar. Ook zie je in het tabblad ‘Streams’ of volgers je hebben genoemd op hun account. Daarnaast kun je zoeken naar wat mensen over je zeggen op social media, en ook je privéberichten beheer je in de app. Je kunt tot drie apps gratis beheren met Hootsuite.

Hootsuite - Social Media Tools Hootsuite Media Inc. Gratis via App Store

3. Tailwind

De Tailwind-app is minder uitgebreid, maar werkt daardoor wel heel gemakkelijk. Onder het tabblad ‘Drafts’ maak je een post aan die je later kunt inplannen. Je kunt er ook voor kiezen om in het tabblad ‘Calendar’ een post aan te maken en direct een datum en tijd te kiezen, wanneer je de post graag wil plaatsen.

De app geeft je suggesties voor hashtags die goed scoren, zodat je je bereik kan vergroten. Ook kun je instellen om een herinnering te krijgen wanneer het tijd is om een Instagram-story te plaatsen. Onder het tabblad ‘Published’ zie je alles wat er tot nu toe geplaatst is. Helaas kun je bij deze app maar met één social media account inloggen.

Tailwind: Manage Social Media Tailwind Gratis via App Store

Meer apps

