Google Maps krijgt gloednieuwe Apple Watch-app en CarPlay-update

Goed nieuws voor Google Maps-gebruikers: na jaren afwezigheid is de Google Maps Apple Watch-app terug van weggeweest en krijgt de CarPlay-app een grote upgrade. We zetten alle vernieuwingen op een rijtje.

Google Maps ondersteunt CarPlay Dashboard

In een blogbericht kondigt Google de updates aan. Allereerst krijgt de CarPlay-app ondersteuning voor CarPlay Dashboard. Deze functie van Apple maakt het mogelijk om je navigatie op je ‘homescreen’ van CarPlay te zetten.

Dat is handig, want zo is er op de ene helft van het scherm ruimte voor de routebeschrijving, maar kun je op de andere helft bijvoorbeeld een minispeler van Spotify of Apple Music zetten en je eerstvolgende kalenderafspraak zien. Dit moet er volgens Google voor zorgen dat je beter gefocust blijft op de weg en je niet door verschillende apps hoeft te bladeren.

Apple Watch-app Google Maps terug van weggeweest

Een stuk opvallender dan de CarPlay-update is de terugkeer van de watchOS-app van Google Maps. In de begindagen van de Apple Watch was er al een dergelijke app van Google, maar deze werd later geannuleerd en uit de App Store gehaald.

Jaren later keert de Watch-app van Googles kaartendienst terug. De app ondersteunt navigatie via de auto, fiets, het ov of voor voetgangers. Met het kleine schermpje van de Watch heeft Google wat slimme manieren moeten vinden om al deze info te verwerken.

Zo kun je snel navigeren naar plaatsen die je hebt opgeslagen (zoals je huis of werkadres) en zie je op je pols waar je heen moet. Ook handig: je kunt op je iPhone in de Google Maps-app beginnen met navigeren en zodra je je iPhone wegstopt en gaat wandelen neemt je Apple Watch het over.

De Google Maps-update voor CarPlay is vanaf nu beschikbaar voor alle auto’s met CarPlay. De Apple Watch-app wordt volgens Google vanaf vandaag verspreid over een aantal weken over de hele wereld uitgerold.

