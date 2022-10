Bandbreite is dé app voor Apple Watch-bandjes (en verzamelaars)

Ben je een fan of verzamelaar van Apple Watch-bandjes? Dan is de volgende app echt iets voor jou! Met Bandbreite kun je alle uitgebrachte Apple Watch-bandjes bekijken, bijhouden en op je wensenlijst zetten. Zo weet je altijd precies welke Apple Watch-bandjes je hebt en welke je nog wilt kopen.

Bandbreite laat alle Apple Watch-bandjes zien

Wanneer je een Apple Watch hebt, ontkom je er bijna niet aan om een paar extra Apple Watch-bandjes te kopen. Je krijgt natuurlijk één bandje bij de Apple Watch zelf, maar soms wil je iets anders dan het (vaak zwarte) bandje wat je standaard bij de Apple Watch krijgt.

Maar waar vind je een handig overzicht met alle Apple Watch-bandjes? Of hoe weet je welke gele Apple Watch-bandjes er allemaal zijn? Dan komt de app Bandbreite voor Apple Watch-bandjes om de hoek kijken.

Het is overigens ook heel leuk om door alle Apple Watch-bandjes in de app Bandbreite te bladeren. Op het moment van schrijven staan er 632 bandjes in de app. Het handige is dat je ook alle bandjes van een bepaalde kleur kunt opvragen of uit bepaalde collectie. Wil je bijvoorbeeld alle bestaande bandjes van Nike zien? Of alle Pride-bandjes? Dat kan met de app.

Daarnaast kun je je eigen collectie bandjes bijhouden (zodat je geen dubbele bandjes meer koopt). Ook is het mogelijk om in Bandbreite de Apple Watch-bandjes op een wensenlijstje te zetten. De prijs (in dollars) is ook te vinden, maar het is jammer genoeg niet mogelijk om meteen het Apple Watch bandje vanuit de app te bestellen.

De app is overigens geheel gratis en heeft geen irritante reclamebanners. De app gebruikt standaard zelfs iCloud sync om je collectie en wishlist beschikbaar te maken op al je apparaten.

Apple Watch-bandjes: de keuze is reuze

Je hebt tegenwoordig echter zoveel keuze, dat je soms even niet weet welke bandjes er allemaal zijn. Vooral wanneer de Apple Watch Series 8 (€ 483,95) je eerste smartwatch van Apple is, zijn er al zoveel bandjes die je kunt kopen.

Daarnaast blijven de bandjes ook nog eens te gebruiken wanneer je upgrade van bijvoorbeeld een Apple Watch Series 3 naar een Apple Watch Series 7. Je moet alleen wel rekening houden met de afmetingen van de Apple Watch-behuizing. Soms past een bandje dan niet helemaal lekker.

