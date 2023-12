Eindelijk: ExpressVPN is nu beschikbaar op Apple TV

Sinds tvOS 17 is het mogelijk om een VPN op je Apple TV te installeren en ExpressVPN is nu beschikbaar! Zo download je ExpressVPN op je Apple TV.

VPN nu beschikbaar op Apple TV

Goed nieuws voor de gebruikers van Apple TV, want ExpressVPN heeft een app gelanceerd voor tvOS. Het is sinds tvOS 17 mogelijk om VPN-apps te installeren op je Apple TV. Dat heeft verschillende voordelen, zo is een VPN-verbinding vaak veel veiliger. VPN staat namelijk voor Virtual Private Network, dat is een extra beveiligde privéverbinding tussen jouw Apple-apparaat en het internet.

Door deze beveiligde verbinding kunnen hackers je gegevens niet onderscheppen. Nog een voordeel: ExpressVPN heeft servers in 105 verschillende landen staan. Je krijgt dan het IP-adres van die server, waardoor het lijkt alsof je in het buitenland bent. Dat heeft verschillende voordelen. Wij vertellen je waarom een VPN handig is én hoe je ExpressVPN op je Apple TV installeert!

Zo installeer je ExpressVPN

ExpressVPN biedt dus verschillende servers in andere landen aan. Door je IP-adres lijkt het dan alsof je in een ander land bent, waardoor het lastiger is om gevolgd te worden op internet. En misschien nog belangrijker: je hebt online veel meer vrijheid, omdat je niet meer afhankelijk bent van je locatie. Als je met de VPN je Apple TV verbindt met een Amerikaanse server, kun je bijvoorbeeld direct het Amerikaanse aanbod op Netflix bekijken!

Nu ben je nog beperkt tot het Nederlandse aanbod, maar een VPN is een legale manier om toch meer films en series te bekijken op je Apple TV. Dat geldt niet alleen voor Netflix, maar voor nog veel meer platforms. Ben je van plan om ExpressVPN te installeren op je Apple TV? Download de app dan gratis in de App Store:

ExpressVPN: Betrouwbaarste VPN Express VPN 9,2 (9.088 reviews) Gratis via App Store via App Store

Het installeren van ExpressVPN is gratis, maar om de VPN te gebruiken op je Apple TV heb je helaas wel een abonnement nodig. Heb je al een abonnement op je iPhone of iPad? Dan hoef je niet bij te betalen, maar kun je hetzelfde account gebruiken. Bij een nieuw abonnement begin je met een gratis proefperiode van zeven dagen, daarna betaal je maandelijks 13,99 euro of jaarlijks 106,99 euro.

Nog meer voordelen van VPN

Het is nu dus eindelijk mogelijk om een VPN te installeren op je Apple TV, dat een aantal voordelen met zich meebrengt. Je hoeft je in dat geval in ieder geval geen zorgen meer te maken over de veiligheid van je internetverbinding én hebt een ruimer aanbod bij je streamingdiensten. Ook handig: als je langere tijd in het buitenland bent kun je toch naar Videoland en Ziggo Go blijven kijken.

Dat laatste geldt vooral voor je iPhone en iPad, waardoor het enorm handig is dat ExpressVPN te gebruiken is op al je Apple-apparaten. ExpressVPN is helaas een van de duurste apps, maar wel de enige VPN die (op dit moment) beschikbaar is voor de Apple TV. Wil je weten welke betrouwbare VPN’s er nog meer zijn? Bekijk dan hier ons overzicht met de VPN-aanbiedingen van afgelopen week!

