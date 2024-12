Het einde van het jaar is in zicht en dat betekent dat je Apple Music Replay 2024 beschikbaar is. Hier kun je de lijst met muziek vinden!

Apple Music Replay 2024 is nu beschikbaar (en zo kun je de lijst vinden)

Het is weer bijna het einde van het jaar, dus de hoogste tijd voor de bekende muzieklijstjes. Je kunt meteen beginnen, want Apple Music Replay 2024 is nu beschikbaar!

Wist je dat Apple Music Replay eigenlijk het hele jaar door beschikbaar is? Zo kun je altijd even spieken welke muziek jouw absolute favorieten zijn. Maar in december wordt het nog leuker! Dan krijg je een uitgebreid overzicht, compleet met verschillende toplijstjes om je muziekjaar mee af te sluiten.

Hierin zie je bijvoorbeeld wie je favoriete artiesten zijn. Of welk album je het meest beluisterd hebt. Ook zie je wat je favoriete genres zijn (zover je dat zelf natuurlijk nog niet wist).

Om je eigen muzieklijst te bekijken volg je de onderstaande stappen. Je moet hiervoor wel een abonnement op Apple Music hebben.

Apple Music Replay 2024 bekijken Start Apple Music; Tik links op het icoontje ‘Home’; Scrol helemaal naar beneden tot je het kopje ‘Replay: jouw topnummers op jaar’ ziet staan; Tik op de eerste knop, hierop staat ‘Replay en deel jouw favoriete muziek …’; Tik op ‘Bekijk hoogtepunten’ om jouw Apple Replay 2024 te bekijken.

Bij je Apple Music Replay 2024 hoort natuurlijk ook een afspeellijst met je favoriete nummers. Die vind je onder aan de pagina die je net hebt geopend én onderaan het tabblad ‘Home’.

Apple Music Replay 2024 delen

Wanneer je jouw Apple Music Replay hebt geopend, krijg je een filmpje te zien dat je muziekjaar samenvat. Maar er is nog iets leuks: Je kunt de hoogtepunten uit dat filmpje als losse afbeeldingen of als video delen met je vrienden! Dat doe je op de volgende manier.

Tik rechtsonder op de deelknop van de afbeelding die je wilt delen, en kies of je een afbeelding wilt delen of een video (bij video wacht je even en tik je daarna nog een keer op ‘Deel’). Daarna kies je met wie je ze wilt delen. Wil je ze gewoon voor jezelf bewaren? Geen probleem, sla ze op in je filmrol door te kiezen voor ‘Bewaar afbeelding’ of ‘Bewaar video’.