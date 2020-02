Kaarten Gratis Onze score 7,5

Apple Maps heeft (nog) geen offline-functie. Toch is er een manier om zonder internetverbinding van A naar B te komen met Apples kaartendienst. In dit artikel laten we zien hoe het werkt.



Apple Maps offline gebruiken

Om maar direct met de deur in huis te vallen: in Apple Maps kun je geen hele kaarten offline beschikbaar maken zoals in bijvoorbeeld Google Maps. Bij laatstgenoemde geef je simpelweg aan hoe groot gebied je wil downloaden waarna je de kaart downloadt. Vervolgens kun je zonder internet op pad gaan.



Open Apple Kaarten op je iPhone; Voer het adres van bestemming in en wacht totdat de route compleet is geladen; Begin met de route en schakel nu je internetverbinding (wifi en/of mobiele data) uit; Je kunt nu offline navigeren in Apple Maps.

In Apple Maps is dit voorlopig onmogelijk. Er is wel een noodoplossing aanwezig in Apples kaartendienst waardoor je alleen bij het plannen van de route een internetverbinding nodig hebt. Apple Maps offline gebruiken doe je zo:

Het is dus niet mogelijk om een hele kaart op te slaan. Je kunt enkel een specifieke navigatieroute offline beschikbaar maken. Zodoende kun je dus wel offline op de plaats van bestemming komen, maar bij het inplannen van een volgende route heb je een internetverbinding nodig. Mogelijk komt hier binnenkort verandering in. De compleet vernieuwde Apple Maps-update komt namelijk ook naar Europa. Wellicht gaat hier een offline-functie bijzitten.

Alternatieven

Ga je buiten de Europese Unie op vakantie, of heb je gewoon een kleine databundel? Dan kan het handig zijn om vooraf enkele kaarten op je iPhone te installeren. In ons artikel over offline navigatie-apps zetten we enkele handige programma’s hiervoor op een rij. Onze persoonlijke favoriet is Google Maps. De kaarten-app van Google heeft namelijk een uitgebreide modus waarmee je kaarten gemakkelijk kunt opslaan.