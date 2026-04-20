Apple Kaarten krijgt grote verandering (en volgt daarmee Google Maps én Waze)

Yannick Chalkiopoulos
20 april 2026, 14:59
Apple Kaarten krijgt een grote verandering, die we al eerder bij Google Maps én Waze zagen. Helaas is die nieuwe functie geen goed nieuws.

Apple Kaarten

Er komt een grote verandering aan voor Apple Kaarten! Apple heeft bekendgemaakt dat de navigatiedienst wordt uitgebreid met advertenties. Dat is een grote aanpassing, want Apple Kaarten kon je tot nu toe altijd reclamevrij gebruiken. Straks is dat niet meer het geval, dan verschijnen er automatisch advertenties in de applicatie. Dat gebeurt bij het invoeren van zoekopdrachten, in de resultaten wordt straks eerst gesponsorde content getoond.

Op dezelfde manier zie je nu al reclame in de App Store, die je herkent aan het blauwe label met ‘Reclame’. In Apple Kaarten verschijnen advertenties straks op dezelfde manier, voor zover bekend wordt de verandering alleen doorgevoerd bij de zoekresultaten van de navigatiedienst. Zoek je bijvoorbeeld naar een restaurant in Apple Kaarten? Dan zie je voortaan eerst een gesponsorde aanbeveling, pas daarna zie je de daadwerkelijke zoekresultaten.

Google Maps én Waze

Apple Kaarten is nu nog één van de weinige navigatiediensten die helemaal reclamevrij te gebruiken zijn. Het bedrijf heeft aangekondigd dat daar deze zomer verandering in komt, waarmee Apple Kaarten het voorbeeld van Google Maps en Waze volgt. Bij zowel Google Maps als Waze verschijnen gesponsorde aanbevelingen in de applicatie. Deze kun je niet verbergen, al krijg je bij Waze wel de mogelijkheid om gepersonaliseerde advertenties uit te schakelen.

Bedrijven krijgen nu de kans om bij Apple advertenties in te kopen, die verschijnen deze zomer nog in Apple Kaarten. Gebruikers kunnen de reclame niet verbergen of wegklikken, maar wél herkennen aan het blauwe label. De advertenties worden gebaseerd op je actuele locatie, zoekopdrachten en eerder bezochte plekken. Zo zorgt Apple ervoor dat je alleen relevante advertenties te zien krijgt in Apple Kaarten.

Er komt dus een grote verandering naar Apple Kaarten, waarvoor Apple al de belangrijkste voorbereidingen heeft getroffen. In de eerste testversies van iOS 26.5 is de basis voor advertenties gelegd, zo krijgen gebruikers voortaan eerst een melding te zien van reclame in Apple Kaarten. In de Verenigde Staten en Canada worden de advertenties in iOS 26.5 toegevoegd aan de navigatiedienst.

Die update verschijnt volgende maand al, waardoor de grote verandering al snel naar Apple Kaarten komt. In Nederland en België gebeurt dat pas met iOS 26.6 of later, dus je kunt Apple Kaarten hier nog iets langer reclamevrij gebruiken.

Bron afbeelding: macrumors
