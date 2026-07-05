Apple Kaarten krijgt een nieuwe knop (die je veel tijd kan besparen)

Apple Kaarten krijgt een handige nieuwe knop bij, die je waarschijnlijk veel tijd kan besparen. Zo werkt de nieuwe knop in Apple Kaarten!

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Apple Kaarten in iOS 27

Er komt een grote update voor je iPhone aan! Apple heeft iOS 27 gepresenteerd, dat de belangrijkste softwareversie voor je iPhone is in 2026. Met iOS 27 krijgt niet alleen je iPhone meer functies, Apple breidt ook veel applicaties uit met handige verbeteringen. Dit zijn standaard applicaties van Apple zelf, die ieder jaar weer wat beter worden in de nieuwe softwareversies. Eén van die apps is Apple Kaarten, waar Apple een handige knop aan toevoegt in iOS 27.

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Apple Kaarten krijgt in iOS 27 een grote upgrade. Flyover wordt verbeterd, Liquid Glass komt naar meer plekken en offline kaarten werken betrouwbaarder. Toch is dit voor veel gebruikers vermoedelijk niet de belangrijkste verbetering, want het wordt veel eenvoudiger om locaties op te zoeken in Apple Kaarten. In iOS 27 voegt Apple een nieuwe knop toe aan Apple Kaarten, waarmee je probleemloos zoekopdrachten inspreekt via de microfoon.

Zoeken wordt eenvoudiger

Vanaf iOS 27 vind je een nieuwe knop in de zoekbalk van Apple Kaarten. Met die knop activeer je de microfoon, zodat je een adres of locatie met een spraakopdracht invoert in de navigatiedienst. Dat is een groot verschil met Apple Kaarten in iOS 26, waar je zoekopdrachten uit moet typen. Spraakopdrachten maken het zoeken van een adres veel simpeler, want die hoef je niet meer volledig uit te schrijven. In plaats daarvan spreek je de bestemming in bij Apple Kaarten, waardoor de nieuwe knop je veel tijd kan besparen.

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Zeker bij lange adresnamen komen typfouten nog wel eens voor en duurt het invoeren van de bestemming soms onnodig lang. De nieuwe knop in Apple Kaarten maakt een einde aan dat probleem, maar dat is niet de enige verbetering. Je kunt vanaf iOS 27 zoekopdrachten in natuurlijke taal invoeren. Zo kun je naar een Mexicaans restaurant in de buurt zoeken, vervolgens begrijpt Apple Kaarten wat je bedoelt en worden relevante zoekresultaten getoond. Dit werkt ook met spraakopdrachten in Apple Kaarten.

Release van iOS 27

Het opzoeken van locaties en bestemmingen wordt dus veel gemakkelijker in Apple Kaarten. Met de nieuwe knop spreek je probleemloos opdrachten in en Apple Kaarten begrijpt natuurlijke taal veel beter vanaf iOS 27. Zo wordt iOS 27 een belangrijke update voor Apple Kaarten, want de navigatiedienst krijgt een aantal grote verbeteringen. Met behulp van Apple Intelligence ziet de kaart er bovendien beter uit, zo wordt de 3D-weergave veel realistischer getoond.

Ben jij vaak (te) lang bezig met het invoeren van een adres in iOS 27? Dan biedt de nieuwe knop in Apple Kaarten eindelijk een oplossing. We moeten nog even wachten op iOS 27, want Apple brengt de update pas uit in september. Die maand komen er veel nieuwe functies naar je iPhone én naar Apple Kaarten. Wil je daar niks van missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!