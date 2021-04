In de nieuwste versie van de app Apple Clips is het mogelijk om via augmented reality effecten toe te voegen. Dat werkt wel alleen met een iPhone 12 Pro of iPad Pro.

Lees verder na de advertentie.

Met Apple Clips augmented reality toevoegen

Apple heeft zeven effecten met augmented reality toegevoegd aan zijn app Clips. Met Clips is het mogelijk om filmpjes te maken en op te vrolijken met stickers en effecten. Nu kun je van je omgeving een ‘AR-ruimte’ maken. Dat betekent dat de speciale effecten rekening houden met de omgeving en de personen die in beeld staan.

Je kunt onder andere je omgeving veranderen in een dansvloer, of vullen met confettiknallers, magisch sterrenstof of linten van regenbooglicht.

Om van deze update gebruik te maken heb je wel een LiDAR-scanner nodig. Deze zit op dit moment alleen in de iPhone 12 Pro en de iPad Pro. Deze scanner is nodig om afstanden te meten. Volgens geruchten krijgen alle versies van de iPhone 13 ook een LiDAR-scanner.

Effecten worden steeds belangrijker voor Clips. In de vorige grote update, versie 3.0, kreeg de app al een nieuwe interface die het makkelijker maakt om effecten toe te voegen. Apple belooft voortaan elke maand nieuwe content voor Clips, met filters, stickers en meer.

Het bedrijf hoopt op deze manier waarschijnlijk een alternatief te kunnen bieden voor populaire apps zoals TikTok en Snapchat. In tegenstelling tot deze apps is Clips geen eigen social netwerk. Het is alleen een plek om filmpjes te maken, die gebruikers daarna elders kunnen uploaden.

Meer augmented reality

Apple lijkt zich in de toekomst steeds meer op augmented reality te willen richten, om uiteindelijk een eigen ar-bril uit te brengen. Toch hoef je daar niet op te wachten. Met je huidige iPhone kun je ook zonder LiDAR-scanner met augmented reality aan de slag.