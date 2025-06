Europese alternatieven voor Amerikaanse merken zijn soms behoorlijk lastig te vinden. Maar met deze app wordt het een stuk makkelijker!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Makkelijk Europese alternatieven vinden voor Amerikaanse merken

Steeds meer Europeanen willen vaker producten van eigen bodem. De grote Amerikaanse merken laten ze daarom steeds vaker links liggen. Alhoewel, dat proberen ze. Het is niet altijd even makkelijk te zien of een product in Europa wordt gemaakt en welke goede alternatieven er zijn.

Als je liever lokaal koopt (maar eigenlijk niet weet waar je moet beginnen) is er nu een handige oplossing. Met de app BrandSnap scan je heel eenvoudig de producten met de camera op je iPhone.

Daarna vertelt de app van welk land het product komt en geeft hij je ook een lijstje met lokale alternatieven. De app werkt het beste met voedselproducten, maar je kunt vrijwel elk product met de app scannen om te kijken of er Europese alternatieven beschikbaar zijn.

BrandSnap - Go European WE TOGETHER GmbH 9.6 (19 reviews) Gratis via App Store via App Store

Om een product te scannen haal je eerst de app uit de App Store. Vervolgens doorloop je onderstaande stappen om een product te scannen.

BrandSnap: zo vind je Europese alternatieven voor Amerikaanse producten Start de app en stel het land in (in ons voorbeeld is dit ‘Netherlands’); Richt de camera op een product dat je wilt scannen; Tik op afdrukknop en wacht tot de app je product heeft geanalyseerd; Vervolgens vertelt de app of het product Europees is en geeft je verschillende Europese alternatieven.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Handige app, met een klein nadeel

Er zit wel een klein addertje onder het gras. Je krijgt standaard 5 gratis scans per maand. Dat is genoeg als je zo nu en dan een alternatief zoekt voor een Amerikaans product.

Wil je onbeperkt kunnen scannen? Dan kun je voor 3,99 euro per maand een abonnement nemen. Voor 14,99 kun je voor altijd onbeperkt producten scannen met de app.