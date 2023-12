Deze app maakt Android véél beter voor Apple-gebruikers

Het delen van foto’s, video’s en andere berichten tussen Apple en Android gaat soms nogal lastig, maar deze app brengt daar verandering in!

iMessage op Android-apparaten met Beeper Mini

Berichten (of iMessage) is een gemakkelijke manier om foto’s en video’s te delen tussen Apple-apparaten. Je behoudt de originele kwaliteit van de beelden, net als de informatie die bij het foto of video hoort. Zo zie je met welk apparaat de afbeelding is gemaakt, de locatie en de datum (met tijdstip) van de foto. Helaas bleef deze app tot nu toe beperkt tot Apple-apparaten, op Android kan je geen iMessage installeren.

Daar is nu verandering in gekomen, want met Beeper Mini kun je wél iMessage gebruiken op een Android-apparaat. Met de app wordt het een stuk makkelijker om foto’s en video’s te delen van Apple naar Android, zonder dat de originele kwaliteit verloren gaat. Bij WhatsApp worden afbeelding nog vaak verzonden in een lagere kwaliteit om data te besparen. Daarnaast heeft Beeper Mini nog meer voordelen.

Meedoen aan groepschats in iMessage

Met Beeper Mini kunnen Android-gebruikers namelijk ook meedoen aan groepsgesprekken in iMessage. Voorheen was dat alleen mogelijk voor Apple-gebruikers, bij een telefoon die op Android draait was je aangewezen op apps als WhatsApp en Telegram. Nu komt daar dus iMessage bij, waardoor je geen extra app meer nodig hebt als Android-gebruiker! De berichten van Android-gebruikers verschijnen dan ook in een blauw tekstvakje.

Beeper Mini is gratis te installeren, maar kost daarna wel geld om te gebruiken. Je krijgt eerst een gratis proefperiode van zeven dagen, daarna moet je 2,29 euro per maand betalen. Hiermee vermijd je dus kosten voor sms’en, wel zo handig als dat niet in je bundel zit. Voor 2,29 euro per maand kun je vervolgens onbeperkt foto’s, video’s, spraakberichten en andere tekstberichten sturen via iMessage met end-to-end encryptie.

Beeper Cloud: al je chats op één plek

Voor Apple-gebruikers is Beeper Mini minder interessant, maar Beeper Cloud is wél een aanrader. Met deze app worden al je verschillende chats namelijk verzameld in één app. Zo zie je alle gesprekken van WhatsApp, Messenger, iMessage, Telegram en alle andere sociale media terug in Beeper Cloud. Op die manier weet je zeker dat je geen enkel berichtje meer mist. De app is hier te installeren:

Beeper - Universal Messenger Beeper Inc. 8 (16 reviews) Gratis via App Store via App Store

In tegenstelling tot Beeper Mini hoef je voor Beeper Cloud niet bij te betalen. Door de populariteit van de app werkt Beeper wel met een wachtlijst. De kans bestaat daarom dat je jezelf eerst op de wachtlijst moet plaatsen, voordat je de app kunt gebruiken. Het is het wachten in ieder geval waard, want daarna hoef je nooit meer te switchen tussen al je verschillende apps!

