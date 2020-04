Animal Crossing: New Horizons voor de Nintendo Switch is de ideale game tijdens thuisisolatie. Met deze apps haal je nog meer uit je speelervaring.

Animal Crossing: New Horizons apps

In Animal Crossing: New Horizons voor de Nintendo Switch kom je te wonen op een eiland waar je het ene na het andere klusje uitvoert om zo steeds meer controle te krijgen. Je plukt fruit, plant bomen, vangt vissen, verzamelt fossielen en betaalt je hypotheek af bij Tom Nook.

Dit jaar is de game socialer dan ooit. Het is namelijk voor het eerst mogelijk om elkaar via internet te bezoeken en cadeautjes te sturen. Ook kunnen designs uitgewisseld worden. Om de speelervaring te verbeteren zijn er verschillende apps beschikbaar. Zowel een officiële app van Nintendo als andere opties.

1. Nintendo Switch Online

De belangrijkste app die je kunt downloaden, is die van Nintendo zelf. De Nintendo Switch Online-app heeft een aparte sectie voor Animal Crossing: New Horizons. Zodra je de app en de game met elkaar verbonden hebt (de app legt duidelijk uit hoe dat werkt), kun je verschillende dingen doen. Je kunt bijvoorbeeld je paspoort bekijken en zien wie er online is.

Chatten: Het belangrijkste is dat de app het mogelijk maakt om te chatten. Als je tijdens het gamen op de Chat-knop tikt, kun je berichten typen die je poppetje in de game vervolgens zegt. Dat is een stuk makkelijker dan typen met het toetsenbord van de game zelf. Tik je op ‘Beste vrienden’, dan kun je een bericht sturen naar iedereen die online is of met individuele spelers praten. Daar hoef je de game niet eens voor op te starten.

Ontwerpen scannen: Spelers kunnen hun eigen ontwerpen delen via een qr-code. Met de Nintendo Switch Online app scan je deze codes om de ontwerpen te importeren naar jouw game. Dat doe je door op ‘Ontwerpen’ te tikken en voor ‘QR-code scannen’ te kiezen.

Nintendo Switch Online Nintendo Co., Ltd. 7 (78 reviews) Gratis via App Store

2. ACNH Travel Guide

In Animal Crossing: New Horizons is er een hoop om bij te houden. Bijvoorbeeld welke vissen en insecten je nog moet vangen en in welke maanden ze verschijnen en weer weg gaan. ACNH Travel Guide helpt je daar een handje mee. Met deze app zie je precies welke vissen en insecten er op dit moment te vinden zijn en hoe ver je bent met je totale verzameling.

Daarnaast heeft de app informatie over alle DIY-recepten, het fruit, bewoners en evenementen. Let wel op dat je voor de app moet betalen.

ACNH Travel Guide Jeffrey Kuiken 9 (8 reviews) € 3,49 via App Store

3. Animal Crossing: Pocket Camp

Animal Crossing: Pocket Camp ken je mogelijk als de Animal Crossing-game voor iPhones die je dagelijks kunt spelen voor wat afleiding, maar lang niet in de buurt komt van de grote games. Toch kan het de moeite waard zijn om de game weer eens op te starten. Je moet dan even je Nintendo-account linken.

In de My Nintendo-pagina vind je vervolgens een code die je kunt inleveren bij de eShop van de Nintendo Switch voor gratis items. Is het je nog niet helemaal duidelijk? De volledige instructies lees je hier.

Let wel op: Wil je enkel de items en heb je Pocket Camp nog nooit gespeeld? Dan moet je eerst de tutorial spelen en ver genoeg komen totdat je jouw eigen campsite mag ontwerpen.

Animal Crossing: Pocket Camp Nintendo Co., Ltd. 9,4 (4208 reviews) Gratis via App Store

