De populairste game in de App Store is ook meteen de leukste om nu te spelen: Among Us op je iPhone is toegankelijk, grappig en spannend tegelijk.

Among Us op de iPhone is het spelen waard

Het concept van Among Us is heel simpel: samen met maximaal negen andere spelers voer je als cartooneske astronauten een serie opdrachten uit in een ruimtestation, terwijl één van jullie de ‘Imposter’ is. Hij heeft als doel om alle andere spelers uit te schakelen zonder dat de rest het doorheeft.

Dat is nog best lastig: iedere keer als een vermoordde speler wordt gevonden – of iemand op de noodknop drukt – wordt een overlegronde gestart. Dit is het enige moment dat spelers met elkaar kunnen communiceren via een chatfunctie. Na dit overleg volgt een stemronde: de speler waar het meest op gestemd wordt, krijgt een enkeltje naar de ruimte.

Als reguliere speler probeer je zo de Imposter uit te schakelen, terwijl de Imposter juist onschuldige spelers verdacht probeert te maken. Dat kan op tal van creatieve manieren: lieg over een speler die je in zijn eentje hebt zien lopen of zeg dat je een lichaam hebt gevonden terwijl je zelf de moordenaar was.

Nadat er een speler is uitgeschakeld, krijg je pas te zien of hij een Imposter was of niet. Zo gaat het spel door tot alle reguliere spelers zijn uitgeschakeld of de Imposter is ontmaskerd.

Samen Among Us spelen via crossplay

Among Us is beschikbaar op iOS, Android en Windows. Het leuke is dat je via crossplay allemaal samen kunt spelen. Dat maakt het een stuk makkelijker om een groep vrienden of collega’s bij elkaar te krijgen, zeker omdat het spel gratis te downloaden is op mobiel.

Bovendien is het spel enorm simpel: je bestuurt je astronaut door op het scherm te tikken of een virtuele joystick te gebruiken. Alle opdrachten in het spel zijn ook gemakkelijk: zet een schakelaar om of gooi wat afval via de ruimte-prullenbak weg door over het scherm te vegen.

Hoewel Among Us het leukste is om met bekenden te spelen, kun je jezelf ook prima urenlang vermaken door met willekeurige onbekenden het ruimteschip in te stappen. Daarbij valt vooral op hoe aardig en serieus deze spelers zijn in de chat: zelden kwam ik tijdens de tientallen potjes die ik gespeeld heb scheldende spelers tegen.

In plaats daarvan nam iedereen het spel serieus en werd er op een leuke manier overlegd. Na afloop krijgt de Imposter een digitaal schouderklopje als hij het goed heeft gedaan. Daarmee is Among Us een mooi voorbeeld voor andere games met een chatfunctie: het kan dus wel!

Among Us voor iOS downloaden

Among Us is volledig gratis te downloaden en spelen op zowel iOS als Android. Heb je een iPad, dan speel het spel dankzij het grotere scherm daar het beste op: zeker als je snel wil typen in de overlegfase.

Met een eenmalige in-app aankoop kun je advertenties afkopen en er zijn ‘pets’ te koop, zodat je astronaut bijvoorbeeld met een hondje door het spel wandelt. Gelukkig zijn er ook meer dan genoeg gratis hoedjes beschikbaar om je personage mee uit te dossen.

Dit alles maakt van Among Us een geweldige game, die voor zowel fanatieke gamers als mensen die normaal gesproken nooit een spel spelen het proberen waard is. Zeker nu we de komende tijd weer vaker thuiszitten, is dit het spel om met vrienden op afstand te spelen. De drempel om in te stappen is laag en zodra je de smaak te pakken hebt is het zomaar een paar uur later.