Amazing Marvin is wat mij betreft de meest veelzijdige agenda-, taken- en organisatie-app van het moment. De applicatie is ontzettend veelzijdig en compleet aanpasbaar aan jouw mensen. Wel hangt er een flink prijskaartje aan vast.

“Edo Agenda is veruit mijn meest praktische app van 2019. Of dit volgend jaar ook zo blijft, is echter nog maar de vraag.” Dit schreef ik in mijn artikel over de beste iOS-app van 2019. En nu, een paar maanden later, heb ik Edo Agenda inderdaad aan de kant geschoven. De plaats is ingenomen door Amazing Marvin, een agenda-, organisatie- en taken-app.

De app is ook beschikbaar voor andere platformen, zoals macOS. Naast het inplannen van afspraken kun je ook taken aanmaken, einddatums opgeven en zelfs hele projectschema’s maken. Ik heb op die manier bijvoorbeeld de hele planning van m’n scriptie gemaakt. Tegelijkertijd kun je Amazing Marvin ook gebruiken voor het maken van een simpel boodschappenlijstje.

Amazing Marvin is dus heel veelzijdig. Bij het aanmaken van ‘items’ kies je daarom pas achteraf wat het is: een agenda-afspraak, taak of tijdsblok. Weet je niet precies hoe lang iets gaat duren, maar moet je er qua planning wel rekening mee houden? Dan maak je bijvoorbeeld een tijdsblok aan.



Veel meer dan een agenda- of taken-app

Amazing Marvin is volledig aanpasbaar. Wanneer je net een account hebt aangemaakt, zul je merken dat de app ontzettend minimalistisch is. Aan jou de taak om zelf functies en mogelijkheden toe te voegen. Hiervoor gebruik je zogeheten ‘Strategies’.

Zo kun je bijvoorbeeld instellen dat wanneer taken niet afkomen, ze automatisch naar de volgende dag worden overgeplaatst. Wil je altijd een menu aan de zijkant hebben staan met enkele snelkoppelingen? Dat kan. Wil je dit menu alleen op mobiel zien, maar niet op desktop? Ook dat kan. En wil je complete routines bouwen met behulp van Zapier? Geen probleem.

Zapier is overigens ook een aanrader, want met deze dienst kun je verschillende apps aan elkaar koppelen en zo ‘workflows’ maken. Je kunt bijlagen in e-mails die je via Gmail ontvangt bijvoorbeeld automatisch kopiëren naar Dropbox. Op eenzelfde manier kun je eigen werkschema’s configureren voor Amazing Marvin met Zapier.

Je merkt het al: Amazing Marvin zit bomvol mogelijkheden. Het prettige hieraan is dat je de Strategies zelf kunt aan- en uitzetten. Je zit hierdoor niet vast aan een keuzes die de ontwikkelaar voor jou heeft gemaakt. Hetzelfde geldt voor projectmanagement. Wanneer je wil kun je aan de slag met einddatums, terugkerende taken en reviewdatums. Maar, het hoeft niet.

Die veelzijdigheid is overigens ook de valkuil van Amazing Marvin. De app is – met zijn tientallen functies, schakelaars en ontwerpkeuzes – namelijk behoorlijk overweldigend, helemaal voor beginners. Ook loopt de iOS-versie achter bij de computer- en webversie. Verder duurt het synchroniseren van taken tussen apparaten soms best lang.

Fors prijskaartje

Amazing Marvin heeft een gratis proefperiode van 30 dagen. Hierna ben je ruim 11 euro per maand kwijt. Betaal je een jaar vooruit, dan kost het omgerekend bijna 7,40 per maand. Ben je student? Dan krijg je 50 procent korting. Goedkoop wordt Amazing Marvin echter nooit, maar voor mij is het goed besteed geld.

