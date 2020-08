Hoewel je Mac genoeg screensavers van zichzelf heeft, laat de gratis-app Aerial zien dat het veel beter kan. Deze app brengt de screensavers van de Apple TV naar macOS.

Aerial is de beste macOS screensaver-app

Iedereen die een Apple TV heeft, weet hoe mooi de screensavers zijn die Apple hiervoor heeft gemaakt. Met drones is er over allerlei mooie plekken op Aarde gevlogen: van de stad Los Angeles tot een groene vallei, diep onder water en zelfs vanuit de ruimte.

Deze video’s zijn helaas geen onderdeel van macOS, maar daar komt de app Aerial om de hoek kijken. Deze app heeft alle tvOS-screensavers van de Apple TV gedownload en maakt ze beschikbaar voor je iMac en MacBook.

De app voegt deze beelden gewoon toe aan het aanbod van beschikbare screensavers en stel je dus ook net zo in als je dat normaal gesproken doet. Na het installeren van Aerial doorloop je de volgende stappen:

Download Aerial (link) en volg de stappen op het scherm; Klik op het Apple-icoontje in de menubalk en ga naar ‘Systeemvoorkeuren’; Klik in het volgende venster op ‘bureaublad en schermbeveiliging’; Scroll naar beneden en klik op ‘Aerial’; Klik op ‘Schermbeveiligingsopties’ voor meer opties om Aerial in te stellen.

Aerial 2.0 geeft je meer controle

Nu verschijnt versie 2.0, de grootste update tot nu toe die de app een stuk toegankelijker maakt. Voortaan heeft Aerial een eigen dashboard, waarin je de screensavers precies kunt instellen zoals je zelf wil.

Geef bijvoorbeeld aan welke locaties je wel of niet wil zien en bepaal welke er gedownload en verwijderd worden van je Mac om geheugen te besparen.

Apple TV screensaver Mac-app downloaden

Dat maakt van Aerial wat ons betreft een must voor iedere Mac-gebruiker die zo nu en dan een screensaver nodig heeft. De app is gratis te downloaden via Github als volledige app (link) of als individuele screensavers (link). De app werkt op OS X Mavericks of nieuwer. Om van alle functies gebruik te maken, heb je macSO Sierra of nieuwer nodig.