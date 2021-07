Geocaching heeft een losse app voor speurtochten in de stad. Dit Adventure Lab is fantastisch om steden, dorpjes en de natuur op een nieuwe manier te bekijken.

Adventure Lab: de wereld op een andere manier bekijken

Waarschijnlijk ben je wel bekend met het idee van Geocaching. Met dit spel ga je eropuit in de echte wereld om verstopte containers te vinden. Daar zit een papiertje in waar je jouw naam op schrijft, om de vondst vervolgens te registreren in de Geocaching-app. Maar Geocaching gaat verder dan deze containertjes.

Eén van de leukste onderdelen waren lab-caches: speciale zoektochten die tijdens een evenement werden opgezet. Creativiteit stond daarbij altijd hoog in het vaandel. Dit idee bleek zo aan te slaan, dat Geocaching een paar jaar geleden heeft besloten er een eigen app voor te maken: Adventure Lab.

Hierin maken mensen speurtochten, waarbij je naar specifieke locaties wordt gestuurd en je vragen moet beantwoorden. Per lab gaat dat om maximaal vijf locaties. Pas als het antwoord goed is, mag de speler door naar de volgende locatie.

Avontuur in eigen stad

Onlangs hebben we zo’n lab in mijn eigen stad gedaan. Daarbij werden we naar historische locaties gestuurd, waarover in de app wat geschiedenis werd verteld. Dat was al leuk, maar het doel was daarnaast om tussen de locaties door goed op te letten. In de app zagen we namelijk foto’s van voorwerpen die we onderweg moesten spotten. Vervolgens moesten we vragen beantwoorden over wat we hadden gezien.

Zo moesten we bijvoorbeeld een harnas vinden, om de tekst tegenover het harnas te noteren. We moesten een afbeelding van een klok vinden om de datum er onder op te schrijven. Het resultaat is dat je op deze manier op een hele andere manier naar je omgeving kijkt.

Het is daarom ook een toffe manier om nieuwe steden en dorpjes te ontdekken, omdat je zo mogelijk op plekken komt en dingen ziet die de gemiddelde toerist nooit zou opvallen. Toch zijn deze speurtochten niet alleen in steden en dorpen te vinden, maar ook in de natuur. Soms worden er complete verhalen bij verzonnen over mythische wezens.

Bonuscache

Vooral leuk is dat er al onwijs veel labs te vinden zijn in Nederland. Zelfs de kleinste dorpjes hebben er eentje. Deze labs zijn makkelijker op te zetten dan caches, omdat er geen fysieke verstoplocatie nodig is.

Voor de Geocaching-liefhebber is het goed om te weten dat elk goed antwoord telt als een vondst. Dus als je een volledige lab voltooit, heb je vijf punten erbij. Daarnaast kiezen veel makers van deze labs ervoor om op het eind nog een bonuscache te verstoppen die je met hints moet opzoeken. Dan heb je dus plots zes vondsten. Ook handig is dat als je Premium-lid bent van Geocaching, je de labs gewoon tussen de andere caches op de kaart ziet.

De app mag nog wel wat gestroomlijnd worden. Het kan namelijk soms nog wat lastig zijn om het overzicht te behouden. Zeker als je ook nog eens moet wisselen met een kaarten-app voor een specifieke route. Maar toch is het nu al een bijzondere leuke app die voorlopig niet van mijn iPhone verdwijnt.

Adventure Lab downloaden

Adventure Lab is in de App Store via onderstaande knop te downloaden.

Adventure Lab® Groundspeak Inc. 9,2 (1.246 reviews) Gratis via App Store via App Store

