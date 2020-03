9292 Gratis Onze score 8

Al jaren is 9292 een van de bekendste navigatie-apps van Nederland, al is het design inmiddels flink veranderd. Daar komt met versie 2.0 eindelijk verandering in. Dit is er allemaal nieuw.



Grote 9292 update nu beschikbaar

Zodra je 9292 versie 2.0 installeert, word je door een compleet vernieuwde app begroet als je hem opstart. Dat werd hoog tijd, want de dienst heeft het meer dan een jaar zonder updates moeten doen. In februari werd versie 2.0 geleidelijk uitgerold en is deze nu voor iedereen beschikbaar. In dit overzicht zetten we alle veranderingen op een rijtje.

1. Een simpeler en overzichtelijker design

De navigatie-app was het hardst toe aan een nieuw design en dat is ook het eerste dat opvalt. De app oogt opgeruimd, met een simpeler beginscherm. Daar vul je nu je bestemming in, waarna de app je een overzicht geeft van de verschillende reis-opties.

Heb je een route gekozen, dan krijg je in het volgende scherm te zien hoe lang de reistijd is, een kaartje met de route en een stappenplan waarin je precies ziet waar en wanneer je moet overstappen. Moet je ergens heen lopen of fietsen, dan kun je met de ‘route-knop’ een routebeschrijving opvragen.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2. Extra opties op een nieuwe plek

Door het nieuwe ontwerp hebben bestaande functies ook een nieuw plekje gekregen. Zo kun je extra reisopties nu niet meer vooraf uitkiezen, maar verschijnen deze pas als je een bestemming ingevoerd hebt.

Nadat je zoektocht naar de snelste route is gestart, tik je op ‘extra opties’ om een menu op te roepen waarin je onder meer het vervoersmiddel, extra overstaptijd of een toegankelijke reis uit te kiezen. Zodra je een extra optie selecteert worden de resultaten direct aangepast.

3. Personaliseer het beginscherm

Het nieuwe beginscherm is behoorlijk kaal als je de app opent. Lekker overzichtelijk, al kun je hier ook handmatig wat extra’s aan toevoegen. Dit doe je door de app te openen en op het beginscherm op ‘Wijzig’ te tikken in de rechter bovenhoek.

Vervolgens verschijnt er een nieuw venster waarin je met een druk op de plusknop extra widgets kunt toevoegen. Zo kun je een vast traject toevoegen, handig als je voor je woon- werkverkeer niet steeds hetzelfde wil invullen. Ook kun je een specifieke halte of station toevoegen om snel een route te plannen.

4. Deel je reis of sla hem op in je agenda

Reis je niet alleen of wil je alvast een routebeschrijving opslaan voor later? Dan kun je een reisadvies nu met een druk op de knop delen of aan je agenda toevoegen. Dit werkt als volgt.

Plan een route via het beginscherm; Kies een routebeschrijving uit in het overzicht; Druk op de drie puntjes in de rechterbovenhoek in het volgende scherm; Kies ‘Deel resiadvies’ om het deelmenu te openen of ‘opslaan in agenda’ om de route in je agenda te bewaren.

Omdat 9292 het iOS-deelmenu ondersteunt, kun je de beschrijving in praktisch iedere app versturen. De persoon met wie je het deelt ontvangt een linkje waarmee hij of zij de route kan bekijken.

5. Geen account meer nodig

Voor dit alles heb je voortaan geen account meer nodig. De app onthoudt nu simpelweg je favoriete locaties en de reizen die je aan het beginscherm toegevoegd hebt.

Download 9292 in de App Store

De 2.0 update is inmiddels voor iedereen beschikbaar in de App Store. 9292 is volledig gratis te gebruiken, maar bevat wel advertenties in de app. 9292 werkt uitstekend met een internetverbinding, maar wil je meer weten over offline navigeren? Dan helpt ons onderstaande overzicht je een handje.

Lees ook: Offline kaarten: de 6 beste offline navigatie-apps voor iOS

9292 9292 5 (590 reviews) Gratis via App Store