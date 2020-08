Met een gerust hart op vakantie is makkelijker gezegd dan gedaan. Gelukkig kan je telefoon hier bij helpen. Met deze 10 vakantie-apps voor je iPhone wordt het een reis om nooit te vergeten.

De beste vakantie-apps op een rijtje

Je smartphone is tijdens de vakantie onmisbaar. Van de weg vinden, lokale bezienswaardigheden checken tot aan controleren of een gekocht product wel door de douane komt: je iPhone is je beste vriend. Deze 9 vakantie-apps maken de trip makkelijker, leuker en beter.

1. Google Maps

Google Maps is essentieel voor als je op vakantie gaat. Niet alleen staat de app je met raad en daad bij tijdens het navigeren, ook weet het hulpje de weg in het openbaar vervoer. Bovendien kun je vooraf een kaart van het vakantiegebied opslaan zodat je ter plaatse geen internet nodig hebt. Op die manier raak je nooit verdwaald.

Bovendien laat Google Maps tankstations, bezienswaardigheden en restaurants in de buurt zien. Ook laat de app je met het openbaar vervoer reizen, zodat je op bestemming de auto gerust een dagje kunt laten staan. Dus of je nu naar de camping in Drenthe gaat of op roadtrip naar Roemenië: met Google Maps kom je er wel.

2. Google Translate

Het is altijd handig om de lokale taal een beetje te spreken en Google Translate helpt je daarbij. De app vertaalt zowel losse woorden als hele zinnen en spreekt meer dan 100 talen. Bovendien kun je tientallen talen downloaden voor offline gebruik zodat je op vakantie geen internetverbinding nodig hebt.

Ook beschikt Google Translate over een speciale tolkfunctie waarbij de app direct vertaalt wat de ober, taxichauffeur of winkelmedewerker aan je probeert uit te leggen. Tot slot heeft de app ook een ingebouwde camera zodat je informatieborden en restaurantkaarten direct kunt vertalen.

3. Withlocals

Wanneer je in Parijs bent kan een tripje naar de Eiffeltoren eigenlijk niet ontbreken, maar de stad van de liefde heeft meer te bieden. Reizigers die niet alleen de clichématige bestemmingen willen bezoeken moeten bij Withlocals zijn.

Deze app wordt onderhouden door lokale bewoners die onder meer persoonlijke tours organiseren. In de meeste bestemmingen kun je kiezen uit meerdere gidsen, waarbij je zelfs vooraf een praatje kunt maken om te kijken of je bij elkaar past.

4. EHBO app

Hopelijk hoef je de app nooit te gebruiken, maar wanneer het noodlot toeslaat ben je waarschijnlijk blijk dat je ‘m wel geïnstalleerd hebt. Deze app van het Rode Kruis zit boordevol instructies waarmee je onder meer brandwonden of een vergiftiging kunt aanpakken, maar ook een kneuzing kan verzorgen.

De EHBO app helpt je bij meer dan 80 veelvoorkomende medische situaties. Vooral de laagdrempeligheid van de uitleg is fijn, waardoor zelfs beginners weten wat ze bij een ongeluk moeten doen. Tot slot laat de EHBO app op een kaartje zien waar de dichtstbijzijnde AED zich bevindt, mocht er echt nood aan de man zijn.

5. VakantieBieb

Ook dit jaar is de VakantieBieb weer geopend, een populaire app van de Bibliotheek. Dit jaar staan er 30 e-books voor de kleintjes in, en 20 ‘volwassen’ boeken. De app is helemaal gratis, dus ook wanneer je geen lid van de ‘normale’ bieb bent kun je gewoon op je smartphone of tablet lezen.

Ieder jaar wordt het aanbod samengesteld door medewerkers van de bibliotheek, dus kijk vooraf of er iets naar jouw smaak bij zit. Indien dit het geval is download je het e-book makkelijk vooraf zodat je op de vakantielocatie geen internetverbinding nodig hebt. Jammer genoeg werkt de VakantieBieb niet op een e-reader.

6. TripAdvisor

TripAdvisor is al jaren de app om snel een hotel, restaurant of bezienswaardigheden te vinden in je directe omgeving of op je vakantiebestemming. Omdat de app al zo lang bestaat, zijn er inmiddels talloze recensies van gebruikers toegevoegd, zodat je precies weet waar je wel en niet heen moet gaan.

Met TripAdvisor kun je van iedere stad direct een lijst opvragen van de meest bijzondere, goedkope of goede eettentjes. Door dankzij deze app net even dat ene zijstraatje in te lopen kom je waarschijnlijk bij een restaurant terecht waar je anders nooit naartoe was gegaan.

7. XE Currency

Deze app is vooral handig wanneer je naar een land gaat waarin niet met euro’s wordt betaald. XE Currency kan omrekenen van en naar vrijwel alle valuta’s wereldwijd. De waarde van deze munten wordt continu bijgewerkt zodat je kunt controleren of je niet teveel betaalt.

Extra handig is dat deze standen direct gedownload worden zodat je ze offline kunt gebruiken. Bovendien kun je de valuta van het land waar je bent op het thuisscherm van de app zetten, wat tijd bespaart. Tot slot werkt XE Currency ook op je Apple Watch.

8. TicketLens

Nederlanders houden van korting, ook op vakantie. TicketLens zoekt daarom de goedkoopste kaartjes voor attracties, concerten, tours, theatervoorstellen en andere activiteiten bij elkaar. De app is actief in meer dan 50 steden, waaronder Barcelona, Berlijn, Las Vegas, Florence en New York.

De app is niet zo goed in het aanraden van activiteiten (daarvoor kun je beter TripAdvisor gebruiken) maar wel in geld of tijd besparen. Wanneer je bijvoorbeeld een mooi museum hebt gevonden is het verstandig om even een kijkje te nemen op TicketLens. Misschien verkoopt het museum wel een voordelig combiticket waarbij je voor weinig ook een diner krijgt.

9. Douane reizen

Ben je naar het buitenland geweest en heb je de nodige specerijen ingeslagen? Check dan vooraf even of je deze wel mee naar Nederland mag nemen met de Douane reizen-app van de Belastingdienst. Hierin staat per land beschreven wat de regels zijn en waar je voor moet opletten.

Douane reizen blinkt vooral uit in makkelijkheid. Geen eindeloze lappen tekst, maar rechttoe-rechtaan uitleg over wat wel en niet mag. Bovendien heeft de app een functie om bonnetjes in te scannen, zodat je bij de douane bewijsmateriaal van een aankoop kunt laten zien.

10. Reisapp

Steeds meer landen openen hun grenzen weer voor toerisme, maar het coronavirus is jammer genoeg nog geen verleden tijd. De lokale situatie kan snel omslaan, bijvoorbeeld omdat er een brandhaard is opgedoken. Met de Reisapp van het Ministerie van Buitenlandse Zaken blijf je op de hoogte van de lokale coronasituatie en -maatregelen.

De app vertelt je per regio hoe de situatie ervoor staat en waar je rekening mee moet houden. Bovendien staan de contactgegevens van alle Nederlandse ambassades wereldwijd in Reisapp. Zo sta je er bij trammelant over de grens nooit alleen voor.

Op reis met je iPhone

Ga voorbereid op pad en bereid je telefoon voor met behulp van onze iPhone vakantiegids. Hierin staat alles waar je rekening mee moet houden, van roaming uitzetten tot aan noodnummers van de verzekering toevoegen.

Ga je met het hele gezin weg? Dankzij de beste apps voor kinderen op de achterbank ben je verzekerd van een rustige(re) reis. Of wil je op vakantie eventjes helemaal weg van de dagelijkse sleur van apps, e-mails en WhatsApp? Check dan ons artikel met tips om iPhone-afleiding te voorkomen.