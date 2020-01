Heb jij je voorgenomen je minder druk te gaan maken dit jaar? Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. We zetten een aantal apps op rijtje die je hierbij kunnen helpen.



Apps om je minder druk te maken

Het is druk op je werk of studie, je moet nog een mailtje beantwoorden, boodschappen doen en ook nog wat afspraken: we kennen het allemaal. Veel mensen nemen zich voor om zich minder druk te maken, maar dat is niet altijd even makkelijk.

Het is een stuk beter voor je gezondheid om een gebalanceerd leven te leiden zonder al te veel stress. Gelukkig kun je dit jaar het roer omgooien: deze apps gaan je helpen om je minder druk te maken en 2020 goed te beginnen.

1. Meditatie en mindfulness

Meditatie en mindfulness helpen je om jezelf rustig te krijgen en in het ‘hier-en-nu’ te zijn, zonder je druk te maken over de toekomst. In de App Store zijn veel meditatie-apps te vinden.

Eén ervan is Zen. Deze app helpt je om rustig te worden, mediteren, concentreren maar het helpt je ook met slapen. Je stelt zelf de doelen in die je wil bereiken. Je voert de sessies uit met behulp van de app en volgt hierin ook je vooruitgang.

Zen: Meditation & Sleep MoveNext, Ltd 10 (2 reviews) Gratis via App Store

2. Ontspannende geluiden en ademhalingsoefeningen

Muziek kan je ook goed helpen om te ‘ontstressen’. Luister naar rustgevende muziek en probeer een ademhalingsoefening te doen. De app Breethe helpt je om op een regelmatige manier in- en uit te ademen, onder het genot van ontspannende geluiden. Je zult zien dat je je snel rustiger voelt.

Breethe helpt je rustig te worden met afspeellijsten voor slaapmuziek, natuurgeluiden en zelfs verhalen voor het slapengaan. Er zijn meer dan duizend nummers te vinden die je helpen om rustig te worden, goed in slaap te komen en te mediteren.

Breethe: Meditatie & Slaap OMG. I Can Meditate! Inc. 8 (16 reviews) Gratis via App Store

3. Organiseer je planning met een Taken-app

Je minder druk maken en minder stressen lukt beter als je je taken goed op orde hebt. Als je aan allerlei dingen moet denken, kom je nooit tot rust. Een app voor to-do lijstjes is daarom onmisbaar voor een georganiseerd leven. Een handige app is natuurlijk de standaard iOS herinneringen-app.

Met Todoist kun je taken vastleggen op het moment dat je eraan denkt. Je integreert de app gemakkelijk met je e-mail en je agenda, zodat je nooit meer iets kan vergeten. Je hoeft alleen maar ‘morgen om twee uur’ te typen en Todoist herkent gelijk de afspraak. Het is ook te gebruiken met Siri en Apple Watch.

Todoist: To-do list & Planner Doist 9 (12 reviews) Gratis via App Store

4. Beperk je schermtijd

Als je gestresst bent, kan het helpen om in je vrije tijd even je telefoon weg te leggen. Vind je dat moeilijk? Met de iOS-functie Schermtijd kun je limieten vastleggen voor bepaalde apps of alle apps tegelijk. Zodra je het limiet hebt bereikt, kun je de app niet meer openen. Wil je dit ook op je Mac instellen? Lees dan onze tip over Schermtijd op de Mac.

Ook kun je de app Forest eens uitproberen. Er zit een spel-element aan vast: hoe langer jij je iPhone niet aanraakt, hoe hoger een boom groeit. Als je toch je iPhone opent, moet je opnieuw beginnen. Zo blijf je gemotiveerd om je ergens anders op te concentreren dan je smartphone.

Forest - Stay focused SEEKRTECH CO., LTD. 9 (35 reviews) € 2,29 via App Store

5. Rustgevende game

Probeer eens op iets anders te focussen dan op de dingen waar je je druk om maakt. Je zult merken dat je vanzelf kalmer wordt. In de App Store zijn meerdere games die speciaal zijn ontworpen om je ontspanning te geven.

Eén ervan is de bekroonde game Flower. Hierin neem je een vlucht met wat bloemblaadjes door een uitgestrekte, groene weide. Je kantelt je toestel in de richting waar je naartoe wil vliegen. Wapperend in de wind ga je helemaal op in het mooie landschap en vlieg je van bloem naar bloem.

Flower Annapurna Interactive € 5,49 via App Store

6. Houd je geldzaken in de gaten

Geldzorgen zijn één van de grootste redenen waarom we ons druk kunnen maken. Het is daarom belangrijk om je geldzaken goed op orde te hebben en je bewust te zijn van wat je wel en niet kunt uitgeven.

Met Spendee kun je al je uitgaven bijhouden, zodat je niet voor verrassingen komt te staan aan het einde van de maand. Je kunt je uitgaven labelen, zodat je precies weet waar je geld naartoe gaat. Aan het einde van de maand heb je gelijk een goed overzicht en zie je in één oogopslag waar je op kan besparen.

Spendee Budget & Money Tracker Cleevio s.r.o. 8 (8 reviews) Gratis via App Store

Andere handige apps

Benieuwd naar andere handige apps die je kunnen helpen om je leven wat meer op orde te krijgen? Op iPhoned publiceren we regelmatig handige app-lijstjes. Zo hebben we een lijst van de beste budget-apps, maar bijvoorbeeld ook van de beste bullet-journal apps.