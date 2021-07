Getest: De beste podcast-app voor de iPhone (en 4 alternatieven)

Veel mensen luisteren niet enkel naar muziek op hun iPhones. Ook podcasts worden steeds populairder. Belangrijk dus om daar een goede app voor te gebruiken. Wij hebben ze getest: dit is de beste podcast-app voor de iPhone.

De beste podcast-apps voor de iPhone

Apple en podcasts zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de populariteit van de iPod in 2001 werd het mogelijk om naast muziek ook praatprogramma’s te maken en delen met miljoenen luisteraars. Inmiddels zijn podcasts niet meer weg te denken: Apple en Spotify investeren er grote bedragen in en over praktisch ieder onderwerp is wel een podcast waar je jezelf op kunt abonneren.

Het verschil tussen podcast-apps voor de iPhone is groot. Of je nu een fanatieke luisteraar bent of wil ontdekken of podcasts iets voor jou zijn: dit is wat ons betreft de beste app.

De beste podcast-app voor iPhone: Overcast

Overcast doet eigenlijk alles goed. De app is een aanrader voor beginners omdat hij gratis is, maar heeft daarnaast genoeg opties voor fanatieke luisteraars. Het design is overzichtelijk, ook als je een flinke hoeveelheid aan shows beluistert. In de instellingen schakel je tussen een lichte en donkere modus, die je automatisch kunt laten wisselen.

De app heeft een ingebouwd overzicht met nieuwe shows die op basis van jouw luistergedrag worden aangeraden. Deze suggesties bleken voor ons goed te kloppen, wat het zeker voor beginnende podcast-luisteraars een fijne manier maakt om nieuwe shows te ontdekken.

Ben je van plan om podcasts lokaal op je Apple Watch te luisteren? Dan kunnen we Overcast ook aanraden. De app laat je shows kiezen die lokaal op de smartwatch opgeslagen worden. Hierdoor kun je bijvoorbeeld tijdens het hardlopen naar een aflevering luisteren met enkel de Watch om je pols.

Hoewel Overcast gratis te downloaden en gebruiken is, kun je wel betalen om de aanwezige advertenties weg te halen, maar in principe zitten alle belangrijke functie er standaard in. Zo kun je podcasts voor offline gebruik downloaden, afspeellijsten aanmaken en afleveringen over het mobiele netwerk binnenhalen.

Overcast Overcast Radio, LLC 9,4 (603 reviews) Gratis via App Store via App Store

Andere goede podcast-apps voor iOS

Hoewel Overcast onze favoriet is, zijn er genoeg alternatieven in de App Store die we ook hebben getest in onze zoektocht naar de beste podcast-app. Van Pocket Casts tot Spotify en Apples eigen app: dit zijn vijf prima alternatieven.

1. Pocket Casts

Een goede podcast-app voor gebruikers die graag veel controle hebben. Pocket Casts is vooral populair op Android, maar ook de iOS-versie is de moeite waard. Met de applicatie kun je instellen dat een bepaalde podcast vanaf een bepaalde tijd begint (zodat je intro’s kan overslaan).

Qua design ziet het er aardig uit, maar het navigeren is wat lastiger dan bij Overcast. Al is dat natuurlijk ook een kwestie van smaak. Kijken we puur naar het uiterlijk, dan heeft Pocket Casts wel de meeste opties om de app een ander ontwerp te geven.

Pocket Casts is net als Overcast te gebruiken op de Apple Watch. Jammer genoeg zul je een abonnement op Pocket Casts Plus moeten nemen om afleveringen lokaal op de smartwatch op te slaan. Een leuke extra zijn de uitgebreide statistieken, zodat je precies weet hoe lang je al naar afleveringen geluisterd hebt.

Pocket Casts Podcast Media LLC 8,8 (91 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Castro 2

Castro 2 is voor de podcastluisteraar die af en toe wat luistert een goede keuze. De app ziet er strak uit en heeft een intuïtieve interface. Podcasts komen in je ‘inbox’ terecht, waar je beschrijvingen kunt lezen en beslist of het iets voor je is.

De Apple Watch-app van Castro 2 is wat minder uitgebreid dan andere apps op deze lijst, maar geeft je wel de optie om snel vanaf je pols een aflevering te pauzeren of het volume te wijzigen. Handig als je geen tijd of zin hebt om je iPhone erbij te pakken.

De app is gratis te gebruiken, maar bevat wel in-app aankopen waarmee je maandelijks of jaarlijks kunt kiezen om de premium-versie te kopen. Deze heeft extra opties, waarmee je automatisch stiltes uit podcasts kunt filteren of het geluid van stereo naar mono kunt schakelen.

Castro Podcast Player Supertop Software 9,4 (368 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Apples Podcast-app

Apple heeft zelf ook een podcast-app, die standaard op iedere iPhone geïnstalleerd staat. Deze was vroeger opvallend beperkt en onhandig in gebruik, maar de laatste jaren heeft Apple de app bij iedere iOS-update beter gemaakt. Dat maakt het tegenwoordig een handig en volledig gratis alternatief voor de vier andere podcast apps in deze lijst.

Zeker voor Apple Watch-dragers is de app een aanrader, omdat het opslaan van afleveringen goed werkt als je het eenmaal hebt ingesteld. Het design past (uiteraard) bij de rest van iOS en heeft veel raakvlakken met hoe Apple Music eruitziet. Ook is het de centrale plaats waar exclusieve Apple Podcasts te vinden zijn.

Apple Podcasts Apple Gratis via App Store via App Store

4. Spotify

Weet je nog niet zeker of podcasts jouw ding zijn en heb je al een Spotify-account? Dan is de ingebouwde podcast-functionaliteit van Spotify een prima manier om er kennis mee te maken. De app stelt op basis van je muzieksmaak shows aan je voor en inmiddels zijn praktisch alle grote podcast-shows op Spotify te vinden.

Zelf vinden we het fijn om onze muziek en podcasts gescheiden van elkaar te houden in twee afzonderlijke apps, maar er valt natuurlijk ook iets voor te zeggen om alles wat met audio te maken heeft allemaal in één app te bundelen.

Ook in dat geval is Spotify zeker het proberen waard. Bovendien zullen er in de toekomst steeds meer exclusieve shows bijkomen nu het bedrijf veel geld investeert in het opkopen van populaire shows.

Spotify - Muziek en podcasts Spotify Ltd. 9,4 (1.151.716 reviews) Gratis via App Store via App Store

5. Downcast

De podcast-app Downcast laat je afleveringen afspelen zoals jij dat wil. Je kunt afspeellijsten maken en aanpassen en je hebt veel mogelijkheden in het beluisteren van podcasts. Zo kun je de snelheid aanpassen en ondersteunt de app video-podcasts. Een uitgebreide app, die er toch in slaagt je niet te laten verdrinken in ingewikkelde menu’s.

De Apple Watch-app van Downcast is ook erg uitgebreid, met de optie om afleveringen op je iPhone te bedienen, maar ook om afleveringen lokaal op de Apple Watch op te slaan.

Downcast heeft een eenmalige aankoopprijs. Ben je daarna tevreden met het gebruik ervan, dan kun je in de app via een in-app aankoop een fooi geven aan de ontwikkelaar. Niet verplicht natuurlijk, maar een leuke extra als je na honderden uren de makers extra wil steunen.

Downcast Jamawkinaw Enterprises LLC 9,2 (27 reviews) € 3,49 via App Store via App Store

Luister jij je podcasts op een andere manier? Laat van je horen in een reactie onder dit artikel!