De 5 beste hardloop-apps voor de iPhone en Apple Watch

Om te hardlopen heb je natuurlijk geen iPhone of Apple Watch nodig, maar ze maken het wel een stuk leuker. Deze hardloop apps verzamelen allerlei statistieken en leggen je prestaties vast, terwijl jij je in het zweet werkt.



Beste hardloop-apps

Hardlopen is de meest toegankelijke sport ter wereld. Je stapt de deur uit en je kunt gaan. Als je regelmatig een rondje rent, is het wel zo leuk om bij te houden hoeveel kilometer je aflegt. Voor de gevorderde renner is een hardloop-app daarbij de ideale manier om andere data bij te houden, zoals je tempo en hartslag.

Een hardloop-app moet vooral gemakkelijk in gebruik zijn, zodat je niet nog van alles moet instellen als je begint aan je hardlooprondje. Daarnaast is het handig als er een functie in zit die je motiveert via bijvoorbeeld een stem of een melding geeft hoe ver je al bent. Veel lopers vinden muziek tijdens het sporten belangrijk, dus het is ook geen overbodige luxe als je dit gemakkelijk vanuit diezelfde app kunt bedienen. Op die manier hoef je niet tussentijds hoeft te switchen, en kun jij je focussen op je workout.

1. Runkeeper

Runkeeper is één van de populairste hardloop-apps in de App Store, en dat is niet voor niks. Met de app haal je een digitale hardloopcoach in huis, die je ook tijdens het lopen op de hoogte houdt van je prestaties en je motiveert om de eindstreep te halen.

Terwijl jij je focust op de weg voor je, wordt iedere stap gemeten en gebundeld met je gemiddelde snelheid en hartslag. De app is toegankelijk ingedeeld, zodat je in een handomdraai een doel voor jezelf stelt waar je vervolgens naartoe kunt gaan werken.

Een fijne extra is dat Spotify en Apple Music diep geïntegreerd zijn met Runkeeper. Je kiest je favoriete muziek uit en Runkeeper speelt vervolgens op basis van je tempo de juiste nummers af. Zo hoef je nooit handmatig rustige nummers te skippen als je een sprint inzet, en andersom.

Ook andere apps hebben een integratie met Runkeeper. Zo ook Fitbit, Zombies Run en MyFitnessPal. Hoe langer je Runkeeper gebruikt, hoe meer de app zich bewijst als ultieme sporthulp. De app geeft je een digitaal schouderklopje als je een persoonlijk doel verbreekt en je prestaties zijn gemakkelijk met vrienden te delen.

Ben je tevreden met de gratis versie van Runkeeper? Dan kun je een maand- of jaarabonnement afsluiten voor 9,99 euro of 39,99 euro. Daarnaast kun je specifieke trainingsplannen kopen als je Runkeeper enkel met een gericht doel gebruikt.

Runkeeper - Sport-app met gps FitnessKeeper, Inc.

2. Strava

Als je een app nodig hebt die je continu uitdaagt om jezelf te verbeteren, dan moet je Strava eens proberen. Met de razend populaire app onder hardlopers kun je zelf doelen stellen en deze tegelijkertijd vergelijken met de prestaties van andere lopers. Door het competitieve element krijg je meer motivatie om je prestaties te verbeteren.

Zo zie je na afloop bijvoorbeeld hoe jouw tempo zich verhoudt tot het gemiddelde, en talloze grafieken en statistieken die laten zien hoe goed je je best gedaan hebt. Omdat Strava steeds die vergelijking met anderen zoekt, krijg jij continu te zien hoe je iemand kan verslaan door net iets harder te lopen.

De enthousiaste groep gebruikers zorgt ervoor dat er altijd wel iemand is die op jouw niveau loopt, waar je jezelf aan kunt wagen. Na afloop van een sessie krijg je niet alleen te zien hoe je algehele prestaties zijn, maar deelt de app deze op in Segmenten. Hierdoor zie je precies in welk deel van de route je prestaties achteruit gingen, zodat je hier de volgende keer op kunt focussen. Op die manier bouw je stukje bij beetje aan de perfecte loopsessie, wat uiteraard ook een positieve invloed op je tijden heeft.

Net als Runkeeper werkt ook Strava zelfstandig op de Apple Watch met een eigen app. Strava download je gratis. Wanneer je zelf doelen wil stellen of een trainingsplan wil maken zul je echter de premiumversie moeten aanschaffen.

Strava GPS Running and Cycling Strava, Inc.

3. Nike+ Run Club

De Nike Run Club is volledig gratis te gebruiken, en vraagt alleen of je een Nike+-account aanmaakt. Vervolgens geeft de app je een persoonlijk trainingsschema, worden al je sessies opgeslagen en net als bij Strava kun je volop de strijd aan met je vrienden om jezelf uit te dagen. De app is wel wat minder uitgebreid dan Strava. Het klassement is wat simpeler en laat alleen zien wie er het meest heeft gelopen en wie de meeste uitdagingen heeft volbracht.

Een leuke bonus is de uitgebreide ondersteuning voor de Apple Watch, zodat je ook zonder iPhone op zak kunt gaan rennen. Ook is de app gekoppeld met Apples Gezondheid-app, zodat je de data gemakkelijk kunt opslaan en inzien. Als je later besluit om te stoppen met het gebruiken van deze app, gaan je hardloopgegevens hierdoor niet zomaar verloren.

Ook de Nike+-app heeft een integratie met muziek-apps, zodat je jezelf kunt motiveren tijdens het rennen met een uptempo nummer. Tijdens het lopen zie je met één blik op je iPhone of pols hoe ver je gelopen hebt, wat je hartslag is en wat de gemiddelde snelheid is. Door de wekelijkse en maandelijkste uitdagingen wordt je gemotiveerd om te blijven hardlopen.

De app gebruikt hiervoor een duidelijk design, zodat je geen kostbare seconden verliest door naar een schermpje te turen. Door je vrienden te koppelen aan de app, kun je ook zien wie de langste afstand heeft afgelegd. Zo moedig je elkaar aan om als winnaar van de maand gekroond te worden.

Nike Run Club Nike, Inc

4. Workout (Activiteit)

Heb je een Apple Watch? Dan is de Workout-app van Apple een praktisch en gratis alternatief voor de apps in dit overzicht. Alle informatie over je hardloopsessie worden opgeslagen op de Apple Watch en overgezet naar de Activiteit-app op je iPhone. De opties zijn wel wat beperkter, omdat de Workout-app een algemene app is voor allerlei soorten sporten.

Wel kan je andere iPhone-gebruikers uitnodigen voor een wedstrijd. Verwacht dus niet zo’n uitgebreide hoeveelheid aan statistieken en info of integratie met muziekdiensten. Zoek je echter een prima gratis alternatief voor betaalde ren-apps, dan is de Workout-app van Apple ruim voldoende voor de hobby-hardloper.

5. RunTastic

De Adidas-app RunTastic heeft een hele uitgebreide hoeveelheid aan verschillende iOS-apps, waarvan ‘Adidas Hardlopen van RunTastic’ de hardloop-app is. Je kunt ‘m echter ook gebruiken als je gaat snowboarden, fietsen, kayakken of een andere sport doet. De gratis versie van de app heeft wat minder uitgebreide functies. Als je voor de betaalde versie gaat krijg je er onder andere een coach bij die je tijdens het hardlopen aanmoedigt. Iedere keer als je de hardloopschoenen aandoet en de straat op gaat, helpt een interval-coach jou door iedere soort training.

Daarnaast kun je trainingsschema’s downloaden, oefeningen doen, en kan je zelfs je voeding bijhouden. Vooraf aan de training krijg je info over het weer, en welke training hier het best bij past. Na afloop worden alle gegevens ook gekoppeld aan Apples Gezondheid-app, en krijg je nog een tip mee over jezelf goed te hydrateren. Bovendien kun je tijdens het rennen naar een verhaal luisteren, met spannende muziek op de achtergrond dat zorgt dat je het tempo er goed in houdt.

Iedere week zie je in een overzicht of je prestaties zijn verbeterd. Ook kun je een doel voor jezelf stellen, of dat nu te maken heeft met calorieën of een bepaalde afstand. De app heeft een fris ontwerp, met duidelijke grote vlakken en grafieken. Dit zorgt ervoor dat de enorme hoeveelheid aan info niet onoverzichtelijk wordt.

adidas Hardlopen van Runtastic adidas

