De 4 beste apps voor kortingscodes (die je veel geld besparen)

In deze tijd met torenhoge inflatie wordt niet alleen de vis duur betaald, want op alle fronten rijzen de kosten de pan uit. Goede raad is ook duur, maar niet bij iPhoned. Daarom geven we je gratis de 4 beste apps voor kortingscodes!

Dit zijn de 4 beste apps voor kortingscodes

Besparen is momenteel meer dan alleen maar een goed idee. Voor veel mensen is het eerder een bittere noodzaak geworden. Alle beetjes helpen en deze vier apps doen dat zeker. Doe er je voordeel mee!

1. Groupon: kortingen tot 83 procent

Een van de bekendste apps voor kortingscodes is Groupon. Je vindt er niet alleen kortingen voor producten, maar ook voor hotels, restaurants, pretparken en sauna’s. Het aantal aanbiedingen ligt lager dan bij veel andere apps voor kortingscodes, maar bij Groupon kunnen de kortingen wel oplopen tot wel 83 procent. Zeker interessant dus om de app uit te proberen!

Ben je op zoek naar producten zoals een laptophouder of misschien een nieuwe iPhone, dan kun je natuurlijk heel Nederland doorzoeken. Ga je juist voor een sauna of restaurant? Dan is het handig dat je via de knop ‘Lokaal’ alle kortingen in de buurt kunt bekijken.

Groupon Groupon, Inc.

2. Scoupy: korting terug als cashback

Scoupy werkt iets anders dan de meeste apps voor kortingscodes, je krijgt je korting namelijk achteraf als cashback. Je koopt een actieproduct, fotografeert de kassabon en uploadt die vervolgens naar Scoupy. Je krijgt dan binnen 48 uur de korting terug op je rekening gestort.

De kortingen zijn gemiddeld wat lager dan bij Groupon, maar de keerzijde is dat er veel meer acties zijn bij bekende webshops. Denk aan Mediamarkt, Perry Sport, HEMA, Douglas en H&M. Vaak zijn ze ook gelding voor alle producten van die webshop. Zo kun je met Scoupy dus relatief vaak een aanvraag voor cashback doen, waardoor je totale korting toch flink kan oplopen.

Scoupy SCOUPY

3. Pepper.com: divers aanbod

Pepper.com is een van de populairste apps voor kortingscodes. De basis is in principe hetzelfde als Scoupy, maar Pepper.com verzamelt daarnaast ook nog aantrekkelijke deals voor je. Hierdoor is het aanbod behoorlijk divers. Van gratis zenderpakketten voor KPN klanten, tot korting op treinreizen en een goedkope zak aardappelen bij de Lidl.

Je kunt naar producten zoeken en de beste kortingen bekijken. Bladeren naar een bepaalde categorie is jammer genoeg niet mogelijk. Het is wel handig dat je DealAlerts kunt instellen. Voer in wat je zoekt en je krijgt automatisch bericht als er een aanbieding van dat product verschijnt.

Pepper.com: Deals & Korting Pepper Media Holding GmbH

4. Honey: zoekt automatisch naar kortingscodes

Honey is zowel een app als een browserextensie waarmee je geld bespaart bij online winkelen. Honey zoekt automatisch naar kortingscodes en coupons terwijl je winkelt. Er zijn kortingen voor onder meer kleding, voedsel, of het boeken van reizen. Wanneer Honey kortingscodes vindt, worden ze ook gelijk toegepast.

Honey Gold is het beloningsprogramma waarmee je bij elke aankoop ‘goud’ verzamelt, dat je later kunt inwisselen voor gratis cadeaubonnen. Hoewel Honey in het buitenland een stuk groter is, kun je in Nederland toch zeker wel leuke kortingen vinden. Zo kwamen we 25 procent korting bij Body and Fit tegen en 50 procent korting bij Albelli. De moeite waard dus om Honey in de gaten te houden.

Honey: bonnen en beloningen Honey

Apps voor kortingscodes en meer

Met de apps voor kortingscodes die we hier hebben beschreven, kun je al heel wat voordeel krijgen. Maar deze maand staat iPhoned in het teken van geld besparen, dus we laten je nog veel meer manieren zien om flinke kortingen te scoren. Houd daarom onze thema-pagina over Geld Besparen goed in de gaten!

