Op pad met de auto? Met deze 4 apps betaal je minder voor een volle tank

Tanken wordt steeds minder leuk vanwege de hoge prijzen. Met deze 4 apps vind je de goedkoopste brandstofprijzen van dit moment.

Met deze apps wordt een volle tank goedkoper

Tanken wordt steeds duurder. Dat komt mede door de oorlog in Oekraïne, maar ook door de stijgende taksen met een oog op het milieu. Begrijpelijk, maar wel erg vervelend voor de portemonnee. Gelukkig is er een aantal apps dat je helpt de goedkoopste brandstof in je tank te krijgen. Lees snel verder!

1. ANWB Onderweg

ANWB Onderweg is wellicht de meest voor de hand liggende app om onderweg te gebruiken. De app vindt namelijk niet alleen de beste brandstofdeals voor je, maar houdt je ook op de hoogte van files, flitsers en wegwerkzaamheden. Ook is ANWB Onderweg een prima routeplanner.

Is je tank bijna leeg? ANWB Onderweg laat de actuele brandstofprijzen van tankstations bij jou in de buurt zien. In het instellingenmenu van geef je op wat voor soort brandstof jouw auto rijdt. Denk hierbij aan Diesel of Euro 95. Ook met elektrische auto’s houdt de app gelukkig rekening. ANWB Onderweg vertelt je namelijk ook waar je een laadpaal kunt vinden. Je kunt hierbij zelfs filteren op soort stekker (zoals CHAdeMO of de Tesla Model S Plug) en vermogen.

2. DirectLease Tankservice

Wil je een goed alternatief voor ANWB Onderweg? Dan is er DirectLease Tankservice. DirectLease is een autoleasebedrijf, dat sinds een tijdje een Tankservice-dienst aanbiedt in de vorm van een gratis app. De app toont alle beschikbare tankstations bij jou in de buurt, compleet met handige routekaart.

Bij ieder tankstation staat vermeld hoeveel de benzine, diesel, LPG, CNG en andere brandstofsoorten kosten. Ook kun je per tankstation controleren welke aanvullende faciliteiten er zijn. Denk bijvoorbeeld aan een winkeltje waar je een klef broodje bal kunt halen. Tot slot is er de merkenfilter, waarmee je gemakkelijk tankstations van Shell, Esso, Texaco, Firezone en nog veel meer vindt.

3. Tankey

Met Tankey krijg je korting als je klant bent bij partners van de app. Dit zijn grote bedrijven als Energiedirect.nl, HEMA, De Bijenkorf en T-Mobile. Sluit je bijvoorbeeld een nieuw telefoonabonnement bij T-Mobile af? Dan kun je met Tankey tot wel 20 cent korting per liter brandstof krijgen, bovenop de prijs die je aan de pomp afrekent.

Dat is natuurlijk mooi meegenomen, maar de app heeft helaas een aantal nadelen. Zo ondersteunen lang niet alle tankstations de app. Zorg dat je dit dus even checkt voor je aan de pomp hangt.

4. 1-2-3 Tanken

De 1-2-3 tanken-app is enkel handig als je vlakbij de Duitse grens woont. Deze app toont namelijk alle actuele brandstofprijzen in Duitsland. De prijzen fluctueren de hele dag door, dus het kan zijn dat de app er soms even naast zit. Over het algemeen valt dit echter reuze mee en is de app een uitkomst voor iedereen die regelmatig in Duitsland te vinden is of dichtbij de grens woont.

Brandstofprijzen blijven stijgen

Hoe vervelend het ook is; de brandstofprijzen zullen de komende maanden blijven stijgen. De oorlog in Oekraïne is nog in volle gang en Rusland krijgt alsmaar meer sancties opgelegd, waardoor het land geen brandstof meer levert aan de buitenwereld. De prijs voor een volle tank zal dus nog wel even blijven tegenvallen, zelfs als je deze handige apps gebruikt.

