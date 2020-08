Na een paar maanden vertraging vanwege het coronavirus gaat de Tour de France vandaag eindelijk van start! Met deze vier apps blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Officiële Tour de France-app

Natuurlijk heeft de Tour de France net als elk groot sportevenement een eigen app. Die is heel compleet. Je kunt alle ritten zien en renners live volgen met GPS. Ook check je de uitslagen, (tussen)standen of het gat tussen de kopgroep en het peloton. Van iedere rit zijn foto’s beschikbaar en hoogtepunten bekijk je in een dagelijkse video.

De officiële Tour de France-app zit dus boordevol informatie, die ook nog eens overzichtelijk wordt gepresenteerd. De app is gratis te downloaden.

TDF 2019, presented by ŠKODA Amaury Sport Organisation (A.S.O) 5,4 (54 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Tour Tracker Grand Tours

Tour Tracker Grand Tours ziet er eenvoudiger uit dan de officiële app, maar bevat net zoveel informatie. Je kunt liveverslagen volgen van de etappes, tussenstanden per trui bekijken en gedetailleerde kaarten van de routes inzien.

Een belangrijk onderdeel van Tour Tracker Grand Tours is Fantasy Cycling. Hier kun je je eigen team samenstellen, met renners van wie jij denkt dat ze hoge ogen zullen gooien in de Tour. Vervolgens ga je de strijd aan met andere gebruikers. Een ouderwets pooltje dus. Het is ook mogelijk om een competitie op te zetten met bijvoorbeeld je collega’s.

Tour Tracker Grand Tours is gratis te downloaden, maar voor nóg uitgebreidere verslaglegging moet je wel betalen.

Tour Tracker Grand Tours Tour Tracker LLC 9,2 (2298 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. NOS

De NOS heeft geen aparte Tour de France-app, maar in de nieuwsapp is meer dan genoeg informatie te vinden over de Tour. Op de sportpagina is zelfs een speciaal hoekje ingericht voor de Ronde van Frankrijk. Je vindt er uitslagen, interviews met hoofdrolspelers en kaarten van de etappes. Ook kun je in de app live naar de ritten kijken.

NOS Nederlandse Omroep Stichting 9 (61537 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. Cyclingoo: Tour 2020

Cyclingoo doet verslag van alle grote wielerrondes, dus ook van de Tour de France. De app biedt zeer gedetailleerde gegevens over de renners en teams, inclusief statistieken die hun prestaties in kaart brengen. Cyclingoo bevat daarnaast informatie over de sociale media van de renners, zodat je je favoriete wielerhelden eenvoudig kunt volgen. Natuurlijk houdt de app ook alle ritten nauwkeurig bij.

Cyclingoo is gratis te downloaden. Voor 2,49 euro kun je de advertenties een jaar uitschakelen.