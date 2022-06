De Apple Watch Sport werd – net als de Watch Edition en reguliere Apple Watch – op 9 september 2014 door Apple aangekondigd. De Watch Sport is gericht op de sportieve gebruiker en is tevens het goedkoopste Apple Watch-model dat beschikbaar is. Alle Watch-modellen zijn voorzien van dezelfde hardware en zijn daarmee even krachtig. De Apple Watch Sport heeft een siliconen bandje dat in beschikbaar is in acht verschillende kleuren: wit, rood, lichtblauw, zwart, lavendel, grijs, antiekwit en donkerblauw.

De Apple Watch Sport is beschikbaar in twee formaten, met schermgroottes van 38 en 42 millimeter. Die zijn rechthoekig qua form en hebben een aanraakgevoelig display. Dat betekent dat je de Watch met je vinger bedient, al kun je voor sommige interface-elementen ook de Digital Crown gebruiken. Dit is een draaiknopje dat aan de rechter zijkant van de Watch Sport is geplaatst.

Alles wat je moet weten over de Apple Watch Sport

Hieronder vind je de belangrijkste features van de Apple Watch Sport op een rijtje. Deze pagina wordt continu bijgewerkt met nieuwe informatie over de smartwatch.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Apple Watch Sport is nu beschikbaar in Nederland

in Nederland De vanafprijs van het model bedraagt 369 euro

Twee schermformaten, met hoogtes van 38 en 42 millimeter

en Resolutie van 272 x 340 pixels (38mm-model) en 312 x 390 pixels (42mm)

(38mm-model) en (42mm) Aanraak- en drukgevoelig scherm en spraakbesturing met Siri

Metalen design en verwisselbare bandjes

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch Sport release

De Apple Watch Sport werd in september 2014 gelijktijdig met de iPhone 6 en 6 Plus aangekondigd. Op 24 april 2015 verscheen de Watch Sport in onder meer de Verenigde Staten, en sinds 17 juli 2015 is de smartwatch ook in Nederland verkrijgbaar. Op 9 oktober 2015 verscheen de Apple Watch Sport in België. Op het Apple-event van 21 maart werd de Apple Watch Sport in prijs verlaagd.

Apple Watch Sport prijzen

De prijs van de Apple Watch Sport is afhankelijk van welk model je kiest. Het 38mm-model wordt verkocht met een prijs van 369 euro. Het grotere 42mm-model kost 419 euro. De Apple Watch Sport kopen kan in de Apple Store, maar hij wordt ook verkocht bij de Nederlandse MediaMarkt en diverse webwinkels. Wel is aan te raden om de smartwatch voor aanschaf even te passen, zodat je zeker weet dat je het juiste formaat en bandje koopt.

Meer over de Apple Watch Sport

De Apple Watch Sport is gericht op de sportieve gebruiker. Het Watch-model is voorzien van een rubberen bandje, dat ook fijn aanvoelt wanneer het in contact komt met water of zweet van het sporten. Daarnaast is de Watch Sport bestand tegen stof en water. In tegenstelling tot de Watch Edition wordt het scherm van de Sport niet beschermd door een laagje saffierglas, maar is het gemaakt van Ion-X glas, dat ook erg sterk en krasbestendig is.

Door het gebruikte materiaal is de Apple Watch Sport iets lichter dan het reguliere Watch-model, dat is gemaakt van roestvrijstaal. Het 38mm- en 42mm-model van de Watch Sport wegen respectievelijk 25 en 30 gram, terwijl de Watch 40 en 50 gram weegt. Het verschil is in de praktijk echter amper merkbaar.

Hoewel de verschillende Apple Watch-modellen in prijs flink van elkaar verschillen, zijn de hardware en mogelijkheden van alle versies hetzelfde. Zo wordt de Apple Watch Sport aangedreven door een Apple S1-chip en draait het apparaatje op watchOS, het besturingssysteem dat specifiek voor de Watch is ontwikkeld.

De meest recente versie is watchOS 2, dat onder meer ondersteuning voor native apps biedt. Hierdoor worden apps (veel) sneller, omdat ze direct op de Apple Watch worden gedraaid. Daarnaast beschikt watchOS 2 over nieuwe mogelijkheden om de Apple Watch te personaliseren. Zo zijn timelapse-beelden in te stellen en foto’s uit de Foto’s-app te gebruiken als wijzerplaat.

De Apple Watch Sport is niet alleen via het touchscreen en de Digital Crown te bedienen, maar ook met Force Touch. Door deze techniek is het scherm van de Watch Sport drukgevoelig, wat betekent dat je verschillende acties kunt uitvoeren op basis van de kracht waarmee je op het scherm drukt. Zo kun je bijvoorbeeld hard op het display te drukken om de wijzerplaat te verwisselen.