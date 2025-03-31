Macbook Pro 2021 kopen: vergelijk alle prijzen

Een Macbook Pro 2021 prijs is behoorlijk hoog, maar je hebt dan wel de krachtigste laptop die Apple ooit geproduceerd heeft. En krachtig is hij. Dat komt dankzij de nieuwe M1 Pro en M1 Max chips. Deze zijn zo sterk verbeterd ten opzichte van voorgaande chips dat je volgens Apple dingen kunt doen die je nooit voor mogelijk hield. Dat belooft dus wat. Op deze pagina staat alles wat je moet weten.

Wat is de Macbook Pro 2021 prijs?

Deze vraag is niet zo makkelijk te beantwoorden. Je hebt namelijk de mogelijkheid om zelf je nieuwe MacBook Pro samen te stellen. De prijs is daarmee afhankelijk van de configuratie die jij kiest. We doorlopen de verschillende keuzes.

Configuratie

Een Macbook Pro heeft natuurlijk een flinke lijst met allerlei specs. De meeste daarvan zijn echter niet optioneel maar zijn onderdeel van het geheel. De specs die wel aanpasbaar zijn, zijn als volgt:

De afmeting van je laptop: 14- of 16 inch

De kleur: Zilver of Spacegrijs

De Chip: de Apple M1 Pro of de Apple M1 Max Bij de 14 inch macbook heb je de keuze om de M1 Pro chip te vervangen met een iets uitgeklede versie van de M1 Max chip. De 16 inch versie komt standaard met de beste M1 chip

De hoeveelheid werkgeheugen: 16, 32 of 64 GB Ook dit is afhankelijk van de chip. De M1 Pro chip heeft maximaal 32GB RAM, terwijl de M1 Max tot maximaal 64 GB gaat. Standaard komen ze met 16 GB en 32 GB RAM respectievelijk.

De opslagcapaciteit: SSD kaart van 512 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB of 8 TB

Voorbeelden

Om je een beeld te geven van de Macbook 2021 prijs, hebben we een aantal configuraties samengesteld zodat je kunt zien wat de bijbehorende prijzen zijn.

De laagst mogelijke Macbook Pro 2021 prijs: 2249 euro Met verbeterde M1 Pro chip: 2749 euro

De goedkoopste 16 inch: 2749 euro

De goedkoopste versie met M1 Max chip: 3849

De duurst mogelijke versie: 6839 euro (zonder extra voorgeïnstalleerde software) Inclusief Final Cut Pro en Logic Pro (299,99 en 199,00 euro): 7338,98



Je ziet aan deze voorbeelden dat de prijs van een Macbook Pro 2021 minimaal 2249 euro is. Een flink verschil met de duurst mogelijke versie (zonder extra software) van 6839 euro. Uiteraard zit daar tussen nog allerlei andere configuraties doordat je kunt kiezen uit extra opslagcapaciteit en werkgeheugen.

Voor wie is de Macbook Pro 2021 geschikt?

De MacBook Pro 2021 is een zware jongen, bedoeld voor het bewerken van foto’s, video’s en andere complexe taken. De gemiddelde student of hobbyist heeft deze laptop niet nodig. Als jij voornamelijk video’s kijkt op YouTube en Netflix, wat op scrollt op social media en nieuwswebsites en voornamelijk in Word en Excel werkt, is de een reguliere Macbook of de Macbook Air beter geschikt. Zoek je een laptop om mee te gamen? Dan moeten we je helaas aanbevelen om een ander merk uit te zoeken, Apple is daarvoor niet geschikt.

Kan de MacBook Pro 2021 prijs per aanbieder sterk verschillen?

Vlak na de release meestal niet, maar naarmate er meer tijd verstreken is, wordt het verschil groter. Dan kan er enkele tientallen tot zelfs honderden euro’s verschil zijn. De prijsvergelijker gebruiken is daarom altijd een goed idee. Hij is bovendien zeer eenvoudig te gebruiken.

De goedkoopste Macbook Pro 2021 prijs staat automatisch bovenaan, maar dit is dan ook de kleinste versie met de standaard specs. Mocht je een betere chip willen of meer opslagcapaciteit, dan betaal je meer en dus staat hij ook lager in de prijsvergelijker. Gebruik daarom de filteropties om alleen het aanbod te zien dat voor jou relevant is.

Als je eenmaal de beste deal gevonden hebt, klik je eenvoudig door op de aanbieding waardoor je op de website van de aanbieder komt. Daar bestel je dan jouw nieuwe Macbook Pro 2021