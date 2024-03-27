De MacBook Air 2023 is de grootste MacBook Air die Apple tot dan toe heeft uitgebracht. Dankzij het stijlvolle design dat we van Apple gewend zijn, gecombineerd met ijzersterke specs, is het geen goedkope aanschaf. Gebruik daarom onze prijsvergelijker om de beste deal van dit moment te vinden. Let op: de MacBook Air 2025 is inmiddels ook verkrijgbaar.

Wat je moet weten als je een MacBook Air 2023 kopen wil

De MacBook Air 2023 is op het moment van verschijning de dunste 15-inch laptop ter wereld en is gebaseerd op het 2022-model. Hij heeft dezelfde chip, namelijk de M2. Hij is verkrijgbaar in vier verschillende kleuren en heeft een batterijduur van 18 uur.

Voor wie is de MacBook Air 2023 het meest geschikt?

De MacBook Air 2023 kopen doe je vooral als je nu nog een hele oude MacBook gebruikt of een laptop met een ander besturingssysteem. De laptop is groot en een echte krachtpatser, die gebruik je vooral voor het bewerken van foto’s en video’s of om programma’s te draaien die veel rekenkracht kosten.

De prijs is hoog, maar daar krijg je dus ook wat voor. Als je simpelweg op zoek bent naar een ‘hobby-laptop’ of om spelletjes op te spelen, dan is een ander product waarschijnlijk beter geschikt voor jou.

Kan de prijs per aanbieder veel verschillen?

Ja, het verschil per aanbieder kan slechts enkele tientjes zijn tot zelfs honderden euro’s. Dit heeft te maken met verschillende actieperiodes of incidentele kortingen. Ook zijn winkeliers grotendeels vrij om hun eigen prijzen te bepalen. Daardoor kan hij bij de ene winkel ook permanent iets goedkoper zijn dan bij de andere winkel.

Zo gebruik ik de prijsvergelijker

In de prijsvergelijker staat de laagste prijs altijd bovenaan weergegeven. Let erop dat het hier dan wel om de minst uitgebreide versie gaat. Dus met de minste hoeveelheid opslagcapaciteit en werkgeheugen.

Heb je hogere eisen? Gebruik dan de filteropties om alleen nog het aanbod te zien waar je ook daadwerkelijk geïnteresseerd in bent. Eenmaal de beste deal gevonden? Klik dan op de aanbieding. Je komt dan direct op de juiste pagina van de betreffende webshop. Daar voltooi je dan de bestelling zoals je normaal ook zou doen.