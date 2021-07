iPhone XS Max met abonnement vergelijken: dit moet je weten

De iPhone XS Max en de kleinere iPhone XS werden geïntroduceerd in het najaar van 2018. De Max onderscheidt zich met zijn grotere 6,5 inch-scherm, terwijl de normale XS het met 5,8 inch doet. Toch is de smartphone niet groter dan de in 2017 verschenen iPhone 8 Plus. Wat betreft hardware en prestaties heeft de iPhone XS Max ontzettend veel te bieden. Ook is de iPhone XS Max los te verkrijgen.

Welke providers bieden de iPhone XS Max aan?

Net als eerder gelanceerde iPhones is de iPhone XS Max breed verkrijgbaar bij de meeste providers en webshops. Onze prijsvergelijker helpt je de beste aanbieding in combinatie met een abonnement te vinden. Je kunt het aanbod gemakkelijk filteren en ziet in één oogopslag welke aanbieders combivoordeel of andere kortingsacties bieden.

De beste iPhone XS aanbiedingen in de prijsvergelijkers

Het vinden van een nieuw abonnement met toestel kan een behoorlijke opgave zijn. Er zijn immers veel aanbiedingen en de prijzen veranderen doorlopend. Om het jezelf gemakkelijk te maken, kun je gebruik maken van de prijsvergelijker van iPhoned. Die zet de beste deals op een rijtje en laat je gemakkelijk filteren op bijvoorbeeld provider, kleur, geheugen en levertijd. Ook kun je zien hoe de verschillende aanbieders worden beoordeeld door klanten.

Een snellere iPhone 11 Pro Max

In september 2019 bracht Apple de iPhone 11 Pro Max uit als opvolger van de iPhone XS Max. De 11 Pro Max heeft hetzelfde formaat als zijn voorganger, maar beschikt over een extra camera en een snellere A13 processor waarmee je taken nóg sneller uitvoert. In onze prijsvergelijker kun je de iPhone 11 Pro Max met abonnement prijzen vergelijken.