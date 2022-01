iPhone X met KPN abonnement

Ga je een iPhone X met KPN abonnement aanschaffen? Dan zijn er altijd enkele zaken om goed op te letten. Allereerst raden we aan om uit te rekenen hoeveel je precies kwijt bent over je totale periode, zodat je voor jezelf een goede inschatting kunt maken of dit een bedrag is dat je kunt en wilt uitgeven aan een smartphone.

Met een iPhone X abonnement haal je niet alleen een toestel in huis, maar ook een abonnement met belminuten, het aantal sms’jes en de hoeveelheid data. Staar jezelf dus niet blind op het vinden van een voordelige prijs voor je iPhone, maar check ook of de hoeveelheid data genoeg is om een hele maand mee door te komen.

Over de iPhone X

Met de iPhone X luidde Apple een nieuw tijdperk in voor de iPhone. De brede schermranden aan de boven- en onderkant zijn verleden tijd en maken plaats voor een oled-display van 5,8-inch dat tot aan de randen doorloopt.

Hierdoor is ook de homeknop verdwenen van de iPhone, samen met de Touch ID-sensor. In plaats daarvan controleert de iPhone X je identiteit met de Face ID-camera, een gezichtsscanner die een 3d-model van je gezicht maakt.

Door het nieuwe design heeft Apple een speciale vorm van iOS besturen ontwikkeld die je volledig bedient door over het scherm te vegen. Een homeknop indrukken is immers niet meer mogelijk..

Daarnaast is de iPhone X uitgerust met een dubbele cameralens op de achterkant, wat het de eerste kleinere iPhone maakt met twee cameralenzen. Hiermee maak je schitterende portretfoto’s