Apple iPhone 17 Pro nu met €324 voordeel!

Bekijk actie

iPhone SE abonnementen vergelijken

8.0
Reviewscore iPhoned
Verkrijgbaar
Overzicht
Abonnement
Los toestel
Refurbished
Apple iPhone SE 2020
1/10
  • Alle providers. Alle abonnementen. Eén overzicht.
  • Vergelijk snel, kies slim en bespaar direct
  • Combineer en krijg extra klantvoordeel
  • Profiteer van toestelvoordeel bij je abonnement
Start vergelijken
Ontdek welk Apple iPhone SE 2020 abonnement aan jouw wensen voldoet en het goedkoopst is. Je hebt al een Apple iPhone SE 2020 met abonnement vanaf € 36,50 per maand met € 18,00 eenmalige bijbetaling voor je toestel. Vergelijk hier alle aanbiedingen en prijzen door slim te filteren en de juiste bundels, looptijd, snelheid en providers te selecteren. Zo vind je eenvoudig het goedkoopste Apple iPhone SE 2020 abonnement dat bij jou past.
Filters
×
Sorteer op:
Beste deal per provider
Laagste bijbetaling
Laagste totaalprijs
Laagste maandprijs
Kleur
Minimale data
10 GB
Minimale minuten
100 min
Maximale toestel bijbetaling
€ 600,00
Combinatievoordeel
Zonder BKR
Toon alleen abonnementen met een telefoonkrediet van maximaal 250 euro. Boven dit bedrag dien je een inkomenstoets in te vullen en wordt de lening geregistreerd bij het BKR. Meer info
Maximale maandprijs
€ 75,00
Looptijd
Abonnement verlengen
Download snelheid
Filters
6 resultaten vanaf € 36,50
Gesponsord
iPhone 16e
Ben
30GB voor €5 per maand
  • Toestel nu €552
  • Betrouwbaar netwerk van Odido
  • Pas maandelijks gratis je bundel aan
Bekijk aanbieding
Gesponsord
Sim only (10GB data)
Simyo
40GB voor €6,50 per maand
  • Betrouwbaar KPN netwerk
  • Extra voordeel met KPN Combivoordeel
  • Al 37 keer de beste volgens de Consumentenbond!
Bekijk aanbieding
Apple iPhone SE 2020
Apple iPhone SE 2020
128 GB
150 min
15 GB (5G - 1 Gbit/s)
2 jaar
4d
Vodafone
€ 36,50 p/m
Eenmalig toestel: € 18,00
Gemiddeld p/m: € 37,46
Bekijk bij Belsimpel
Apple iPhone SE 2020
Apple iPhone SE 2020
128 GB
150 min
30 GB (5G - 1 Gbit/s)
2 jaar
4d
Vodafone
€ 38,00 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 38,21
Bekijk bij Belsimpel
Apple iPhone SE 2020
Apple iPhone SE 2020
128 GB
onbeperkt min
15 GB (5G - 1 Gbit/s)
2 jaar
4d
Vodafone
€ 39,00 p/m
Eenmalig toestel: € 18,00
Gemiddeld p/m: € 39,96
Bekijk bij Belsimpel
Apple iPhone SE 2020
Apple iPhone SE 2020
128 GB
onbeperkt min
30 GB (5G - 1 Gbit/s)
2 jaar
4d
Vodafone
€ 40,50 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 40,71
Bekijk bij Belsimpel
Apple iPhone SE 2020
Apple iPhone SE 2020
128 GB
150 min
onbeperkt GB (5G - 1 Gbit/s)
2 jaar
4d
Vodafone
€ 42,50 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 42,71
Bekijk bij Belsimpel
Apple iPhone SE 2020
Apple iPhone SE 2020
128 GB
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 1 Gbit/s)
2 jaar
4d
Vodafone
€ 45,00 p/m
Eenmalig toestel: € 0,00
Gemiddeld p/m: € 45,21
Bekijk bij Belsimpel

iPhone SE 2020 met abonnement: dit moet je weten

De iPhone SE 2020 is de opvolger van de in 2016 uitgebrachte iPhone SE 2016. Het toestel is in Nederland te verkrijgen vanaf 489 euro.

De iPhone SE 2020 viel op door de aanwezigheid van een uitstekende camera met de mogelijkheid om in 4K te filmen. Ook was er een krachtige chipset aan boord die overweg kan met vrijwel alle moderne apps en games. De iPhone SE 2020 heeft dezelfde A13-chip als de iPhone 11 en een behuizing van glas die draadloos opladen mogelijk maakt. Ook beschikt het toestel over een vingerafdrukscanner, maar geen koptelefoonaansluiting.

Het design lijkt minder op de iPhone 5S en meer op de iPhone 8. Dat maakt de iPhone SE 2020 een stuk minder compact, maar nog steeds kleiner dan de meeste smartphones van het moment.

Waar moet je op letten bij het afsluiten van een iPhone SE 2020 abonnement?

Providers hebben regelmatig interessante aanbiedingen met korting of extra grote bundels. Waar je ook voor kiest, we raden je aan te gaan voor een provider met een landelijk dekkend 4G-netwerk en grote databundels. Dan kun je immers alle mogelijkheden van je nieuwe iPhone SE 2020 met abonnement benutten, zoals muziek- en videostreaming.

Oriënteer je je op een nieuw iPhone SE 2020 abonnement, maar heb je geen idee hoeveel data, belminuten en sms’jes je nodig hebt? Check dan eens de facturen van je huidige abonnement of raadpleeg de app van je provider. Die geven inzicht in je maandelijkse gebruik en helpen je te bepalen wat je qua bundels nodig hebt. Sommige providers bieden onbeperkte data-abonnementen, ideaal voor grootverbruikers.

Ook de moeite waard om te checken is of je gebruik kunt maken van combivoordeel. Steeds meer providers, waaronder KPN, Vodafone en T-Mobile, bieden leuke extra’s als je naast een internet- en/of tv-abonnement ook een telefoonabonnement afsluit. Je krijgt dan bijvoorbeeld korting op je factuur, extra zenderpakketten of de mogelijkheid om gratis onderling te bellen met huisgenoten.

Bij welke providers kan ik terecht?

De iPhone SE 2020 met abonnement is bij alle grote providers beschikbaar. Gebruik onze vergelijker om de beste prijzen en providers voor jou te vinden.

Hoe gebruik ik de vergelijker voor het vinden van de beste aanbiedingen?

We lichten de beste deals voor je uit. Daarnaast heb je diverse filteropties tot je beschikking om bijvoorbeeld de gewenste provider, contractduur, bundels en levertijd te bepalen. Alle prijzen en deals worden doorlopend geactualiseerd.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren